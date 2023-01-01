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*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 31
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
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Godsmack

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Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»



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Shannon Larkin в рамках интервью прокомментировал недавно сказанные слова о том, что "Lighting Up The Sky" может стать последней пластинкой GODSMACK:

«Весь циклический туровый процесс заключается в том, что мы перестанем выпускать пластинки и постоянно гастролировать в их поддержку. Но мы останемся вместе как группа и будем давать концерты. Так что это будет всё та же старая песТня, только мы не будем рабами продукта, который мы должны продавать; нам больше не нужно этого делать. Нам всем уже за 50 и больше. Мне нравится говорить об этом сразу — мы не распадаемся!»




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