Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»

Shannon Larkin в рамках интервью прокомментировал недавно сказанные слова о том, что "Lighting Up The Sky" может стать последней пластинкой GODSMACK:
«Весь циклический туровый процесс заключается в том, что мы перестанем выпускать пластинки и постоянно гастролировать в их поддержку. Но мы останемся вместе как группа и будем давать концерты. Так что это будет всё та же старая песТня, только мы не будем рабами продукта, который мы должны продавать; нам больше не нужно этого делать. Нам всем уже за 50 и больше. Мне нравится говорить об этом сразу — мы не распадаемся!»
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