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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 59
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 49
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
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Godsmack

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24 июн 2023 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

27 май 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»

25 май 2023 : 		 Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK

8 май 2023 : 		 GODSMACK открыли тур

12 мар 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»

6 мар 2023 : 		 GODSMACK не хотят в Южной Америке

2 мар 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»

2 мар 2023 : 		 Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?

24 фев 2023 : 		 Новое видео GODSMACK

23 фев 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы

13 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого

12 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK

17 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»

13 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»

18 ноя 2022 : 		 Новое видео GODSMACK

11 ноя 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

3 ноя 2022 : 		 Почему GODSMACK готовят последний альбом?

20 окт 2022 : 		 GODSMACK исполнили новую песню

7 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о новом материале

4 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19

4 окт 2022 : 		 Почему GODSMACK поменяли планы

29 сен 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

28 апр 2022 : 		 Новый альбом GODSMACK может стать последним

2 мар 2022 : 		 GODSMACK работают иначе

25 янв 2022 : 		 GODSMACK анонсировали тур

29 ноя 2021 : 		 Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»
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Видео полного выступления GODSMACK



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Видео полного выступления GODSMACK, состоявшегося 28 мая в Mohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut, доступно для просмотра ниже.




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