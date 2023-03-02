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Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»



В рамках беседы с вокалистом GODSMACK у него спросили, что он думает о возможности попадания команды в Зал Славы Рок-н-Ролла, на что он ответил:



«Было бы здорово ощутить, что тебя признают в индустрии, я это точно знаю.



Я всегда считал, что мы были группой, которая пролетела незаметно для многих, потому что мы никогда не были частью MTV-обоймы или тех явлений, которые раздувались в те времена, когда группа только выпустила свой первый альбом. Поэтому мы всегда считали себя маленьким моторчиком, который смог. Мы выходили на сцену и просто тарахтели и занимались своим делом каждый альбом, а другие популярные группы, огромные локомотивы проносились мимо нас и продавали по 15 миллионов пластинок. И мы всегда думали: "Что мы делаем не так?" Но в дальнейшем мы видели, как эти группы распадались и уходили, и вот появляется маленький паровозик, который может, и мы продолжаем тарахтеть и продавать по миллиону пластинок каждый цикл или сколько их там было, и этому нужно отдать должное. В наши дни трудно продолжать продавать пластинки в цифровом мире, который образовался.



Так что если нас когда-нибудь признают в Зале славы рок-н-ролла — а кстати, наша первая пластинка вышла в 1998-м, так что 25 лет с момента выхода уже есть, а с момента основания уже и все 28. И я не знаю, отбирают ли они это по выходу первой пластинки или по тому, когда была создана группа, но в любом случае, я думаю, нам пора. И если это случится — замечательно. Я к тому, что мы были бы очень признательны!»







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