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Барабанщик GODSMACK : «Стараюсь держать при себе»



В рамках недавней беседы с Ghost Cult барабанщик GODSMACK Shannon Larkin обсудил свое нежелание выносить на публику политические взгляды:



«Я правда считал, что кто бы ни выиграл [выборы], всё скоро устаканится, и страна нормализуется. Всё будет не так, как было раньше, потому что у нас есть вирус, который трансформируется по мере того, как мы пытаемся создавать противоядия. Даже с учётом того, что [фармацевтическая компания] Pfizer сказала: "О, мы получили 90 % [коэффициент эффективности вакцины COVID-19]", или же сейчас, на сегодняшний день, это 95 %, и если все пойдут и сделают укол, то почему бы стране не открыться обратно? "О, потому что они не знают побочных эффектов..." Одна фигня.



Я просто молюсь, чтобы Джо Байден победил. Замечательно. Давай, действуй и открывай эту страну обратно. А потом, если ты подхватишь грипп, то так тому и быть.



Мы уже проходили через подобное с H1N1 и птичьим гриппом. Это реально — я не преуменьшаю негатив от COVID, чувак. Носи маску и как можно больше держи социальную дистанцию. Но когда я смотрю на футбол и вижу, что они позволили, — я не знаю, собрать тысяч десять или тысяч пять, они всё равно все сидят группами, и им всем приходится ходить в туалет, и им всем приходится прогуливаться...



Как по мне, я ощущаю ситуацию с COVID-19, у которого 99,9 % выживаемости — а цифры запредельные, сверхвысокий уровень выживаемости — он реален, и это полный отстой, но это грипп. И мы должны продолжать нашу жизнь и карьеру. Я к тому, что у меня 28 чуваков, у которых буквально нет других навыков. Я знаю, что звукач Люка Брайана, Фрэнк, мне говорил: "Я больше ничем не занимаюсь". И деньги ниоткуда не поступают. Сейчас все страдают».













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