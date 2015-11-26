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Godsmack

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30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста

4 сен 2018 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC

19 июн 2018 : 		 GODSMACK хотят поехать в специальный тур

5 апр 2018 : 		 Новое видео GODSMACK

28 фев 2018 : 		 Новый альбом GODSMACK выйдет весной

15 фев 2018 : 		 Тизер нового материала GODSMACK

12 дек 2017 : 		 GODSMACK почти закончили
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Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»



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В рамках недавней беседы с Ghost Cult барабанщик GODSMACK Shannon Larkin обсудил свое нежелание выносить на публику политические взгляды:

«Я правда считал, что кто бы ни выиграл [выборы], всё скоро устаканится, и страна нормализуется. Всё будет не так, как было раньше, потому что у нас есть вирус, который трансформируется по мере того, как мы пытаемся создавать противоядия. Даже с учётом того, что [фармацевтическая компания] Pfizer сказала: "О, мы получили 90 % [коэффициент эффективности вакцины COVID-19]", или же сейчас, на сегодняшний день, это 95 %, и если все пойдут и сделают укол, то почему бы стране не открыться обратно? "О, потому что они не знают побочных эффектов..." Одна фигня.

Я просто молюсь, чтобы Джо Байден победил. Замечательно. Давай, действуй и открывай эту страну обратно. А потом, если ты подхватишь грипп, то так тому и быть.

Мы уже проходили через подобное с H1N1 и птичьим гриппом. Это реально — я не преуменьшаю негатив от COVID, чувак. Носи маску и как можно больше держи социальную дистанцию. Но когда я смотрю на футбол и вижу, что они позволили, — я не знаю, собрать тысяч десять или тысяч пять, они всё равно все сидят группами, и им всем приходится ходить в туалет, и им всем приходится прогуливаться...

Как по мне, я ощущаю ситуацию с COVID-19, у которого 99,9 % выживаемости — а цифры запредельные, сверхвысокий уровень выживаемости — он реален, и это полный отстой, но это грипп. И мы должны продолжать нашу жизнь и карьеру. Я к тому, что у меня 28 чуваков, у которых буквально нет других навыков. Я знаю, что звукач Люка Брайана, Фрэнк, мне говорил: "Я больше ничем не занимаюсь". И деньги ниоткуда не поступают. Сейчас все страдают».

GODSMACK





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