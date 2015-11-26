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Godsmack

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18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

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28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста

4 сен 2018 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC

19 июн 2018 : 		 GODSMACK хотят поехать в специальный тур

5 апр 2018 : 		 Новое видео GODSMACK

28 фев 2018 : 		 Новый альбом GODSMACK выйдет весной

15 фев 2018 : 		 Тизер нового материала GODSMACK

12 дек 2017 : 		 GODSMACK почти закончили

28 сен 2017 : 		 Вокалист GODSMACK: «Мы можем потерять фанатов с новым альбомом»
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Никакого GODSMACK до 2022 года



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Барабанщик GODSMACK Shannon Larkin в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шансы на выход нового альбома в следующем году:

«Никаких. Мы сейчас заняты постройкой новой студии во Флориде. Мы официально флоридская группа. Все сюда переехали, все приехали ко мне. Sully только что это сделал. Он стал последним парнем из группы, кто покинул Бостон, и теперь его дом в семи минутах от меня. И как я уже сказал, мы строим нашу новую штаб-квартиру. Мы сделали наши прошлые пластинки в чём-то подобном в Бостоне, и наша цель просто написать как можно больше материала.

Мы планировали взять год паузы для того, чтобы сделать студию, и всё в таком духе. Но помимо этого каждый и сочиняет. У Tony и меня есть от шести до десяти песен, чтобы отправить Sully и решить, стоит продолжать или нет. Потому что у него есть видение. Каждая пластинка GODSMACK выходит раз в четыре года — каждая, если вы покопаетесь в истории, реально ровно четыре года между ними, а пока прошло три. Так что мы выдерживаем график.

Мы планировали этот год отдыхать и строить. У нас нет никаких молотков и гвоздей — мы строим всё не сами — но есть те, кто этим занимается. Мы надеемся, что всё будет готово к первой неделе января, когда мы планировали собраться вместе, — оказаться в одной комнате и начать обмениваться накопившимся за это время дерьмецом, набросить его на вентилятор и во вселенную, и начать писать песни, с которыми мы планируем осенью оказаться в студии и выпустить пластинку в 2022-м, а затем и поехать в новый тур!»

No New GODSMACK Album Before 2022





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