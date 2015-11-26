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Никакого GODSMACK до 2022 года



Барабанщик GODSMACK Shannon Larkin в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шансы на выход нового альбома в следующем году:



«Никаких. Мы сейчас заняты постройкой новой студии во Флориде. Мы официально флоридская группа. Все сюда переехали, все приехали ко мне. Sully только что это сделал. Он стал последним парнем из группы, кто покинул Бостон, и теперь его дом в семи минутах от меня. И как я уже сказал, мы строим нашу новую штаб-квартиру. Мы сделали наши прошлые пластинки в чём-то подобном в Бостоне, и наша цель просто написать как можно больше материала.



Мы планировали взять год паузы для того, чтобы сделать студию, и всё в таком духе. Но помимо этого каждый и сочиняет. У Tony и меня есть от шести до десяти песен, чтобы отправить Sully и решить, стоит продолжать или нет. Потому что у него есть видение. Каждая пластинка GODSMACK выходит раз в четыре года — каждая, если вы покопаетесь в истории, реально ровно четыре года между ними, а пока прошло три. Так что мы выдерживаем график.



Мы планировали этот год отдыхать и строить. У нас нет никаких молотков и гвоздей — мы строим всё не сами — но есть те, кто этим занимается. Мы надеемся, что всё будет готово к первой неделе января, когда мы планировали собраться вместе, — оказаться в одной комнате и начать обмениваться накопившимся за это время дерьмецом, набросить его на вентилятор и во вселенную, и начать писать песни, с которыми мы планируем осенью оказаться в студии и выпустить пластинку в 2022-м, а затем и поехать в новый тур!»













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