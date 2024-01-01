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Godsmack

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|||| 20 фев 2024

Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!



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В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", Sully Erna ответил на вопрос, реально ли будет от GODSMACK услышать что-то новое в будущем:

«Забавно. Я только на днях разговаривал со своим лейблом. У нас была встреча по другим вопросам, и я сказал им, что, типа, послушайте... Потому что они немного обескуражены. Они, типа, "А, это последний [альбом]?". И я ответил: "Слушайте, никогда нельзя зарекаться". Но я знаю следующее: Нил Пирт сказал мне это однажды — все великие вещи рано или поздно заканчиваются. Неважно, насколько ты велик, кто ты. Но все прекрасное когда-нибудь заканчивается. И я никогда не забывал об этом. И я задумался, в какой момент ты просто начинаешь жить своей жизнью и не всегда придерживаться расписания, не всегда сидеть в студии звукозаписи, не всегда раздавать автографы, фотографироваться, гастролировать, выступать с концертами, вести подкасты, снимать видео. Это очень много, чувак. Всё это поглощает твою жизнь, и я всегда этого хотел, и я очень горжусь и благодарен за такую карьеру. Мне не на что жаловаться. Но буду ли я заниматься этим вечно, до самой смерти? Не знаю. Я знаю, что сейчас я все еще на высоте, и мне это нравится. И я наслаждаюсь этим. Однако я устаю. И есть кое-что еще, что я хочу сделать в своей жизни. Музыка — это не все, чем мне хотелось бы заниматься в своей жизни.

Так что я не знаю. Я знаю, что сейчас завершили тур по альбому. Мы берем перерыв. У меня есть ощущение, что в итоге я займусь сольным творчеством. Пока я даже не знаю, как это будет звучать, но, возможно, я захочу сделать более роковый альбом в сольном варианте. Но я не знаю.

У меня такое чувство, что со временем я начну просто писать. И я буду делать то, что всегда делал. Я закончу песню, и она отправится в одну папку, потому что для меня она похожа на сольное творчество. А закончу другую песню, и она будет грохочущей и тяжелой, и я скажу: "Она отправится в эту папку, потому что это песня GODSMACK". А потом, в конце концов, у меня будет альбом. И, конечно же, я выпущу его. [смеется] И тогда мы снова начнем и все закрутится по новой».




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