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Godsmack

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13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста

4 сен 2018 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC

19 июн 2018 : 		 GODSMACK хотят поехать в специальный тур

5 апр 2018 : 		 Новое видео GODSMACK

28 фев 2018 : 		 Новый альбом GODSMACK выйдет весной

15 фев 2018 : 		 Тизер нового материала GODSMACK

12 дек 2017 : 		 GODSMACK почти закончили

28 сен 2017 : 		 Вокалист GODSMACK: «Мы можем потерять фанатов с новым альбомом»

15 авг 2017 : 		 GODSMACK обещают много нового в 2018 году

5 июн 2017 : 		 GODSMACK хотят выпустить сингл зимой

10 мар 2017 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от GODSMACK возглавила чарт

27 янв 2017 : 		 GODSMACK приступили к работе над альбомом

18 сен 2016 : 		 Новый альбом GODSMACK выйдет не раньше 2018

14 сен 2016 : 		 GODSMACK ушли на BMG

26 июл 2016 : 		 GODSMACK начнут работу над альбомом в 2017

17 ноя 2015 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я устал от вашего дерьма, ублюдки из ИГИЛ»

20 окт 2015 : 		 Вокалист GODSMACK получил роль

15 окт 2015 : 		 Новая песня GODSMACK

21 сен 2015 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию ALICE COOPER

18 сен 2015 : 		 GODSMACK запишут новый материал в 2016 году

23 июн 2015 : 		 GODSMACK приглашают на концерты в России

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления GODSMACK

19 май 2015 : 		 Видео с текстом от GODSMACK

16 май 2015 : 		 GODSMACK объяснили раннее окончание сета

19 апр 2015 : 		 Новое видео GODSMACK
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Новое видео GODSMACK



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"When Legends Rise", новое видео группы GODSMACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня (которая уже четвертую неделю подряд занимает первое место в рок радиочартах) взята из альбома "Bulletproof":



GODSMACK Releases Music Video For 'When Legends Rise' Title Track




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

n0b0dy


13 янв 2019, 14:32		mma, американское регби... когда уж до хоккея дойдут


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