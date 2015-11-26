сегодня



Новое видео GODSMACK



"When Legends Rise", новое видео группы GODSMACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня (которая уже четвертую неделю подряд занимает первое место в рок радиочартах) взята из альбома "Bulletproof":















+3 -0



( 1 )





просмотров: 787

