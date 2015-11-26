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Godsmack

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|||| сегодня

У GODSMACK есть 12 новых песен



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В рамках недавнего разговора с "Riff On It" вокалист GODSMACK Sully Erna рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:

«Мы только недавно вновь начали сочинять — буквально месяц назад, не больше. Недавно я купил недвижимость во Флориде, потому что просто хотел уехать подальше ото всей этой ерунды, которая творится в стране. Я не хочу сейчас углубляться в этот разговор, но я многое понял из всей этой политической чепухи и дерьма, которые произошли из-за COVID, о людях и о том, как все вели себя во время этих событий. И я просто хотел немного отстраниться и сосредоточиться на себе, своей жизни, своей семье и своей группе, у которой, кстати, всё отлично. Поэтому я купил квартиру во Флориде и перевёз студию, которая была у нас здесь, в Новой Англии, в Форт-Майерс. Там мы и работаем. Всё шло хорошо. За последние три недели мы написали, наверное, — не знаю — 12 песен. И, конечно, как все знают, песня — это не совсем песня, пока не написаны слова и мелодия. Так что я просто начал погружаться во всё это. И я вернулся домой, чтобы немного отдохнуть от группы, чтобы я мог в буквальном смысле наверстать упущенное и начать набрасывать мелодии к некоторым из инструментальных композиций, которые у нас есть.

Мы никогда, даже в марте прошлого года, когда COVID реально стал чем-то особенным и начали закрывать страну, мы ничего не планировали, так как я сразу же понял... Были группы, которые говорили: "О, мы отложим наш тур до осени" или "Мы поедем следующей весной". И я не знаю, почему я это знал, но я просто знал, что всё это приведёт к полнейшему беспорядку. Так что мы сразу же сказали: "Ладно, мы прекращаем работу и даже не будем думать о 2020 годе". А с 2021 годом пока ещё непонятно, быть может, что-то будет осенью, но я всё равно думаю, что толком ничего не будет. Поэтому мы решили просто сосредоточиться на том, чтобы этот год провести в одном месте, работая над музыкой без каких-либо планов, без временных рамок, даже без составления плана о том, какую музыку мы будем писать. Это могут быть фортепианные и акустические баллады, это может быть винтажный рок, это может быть большая, жирнейшая, тяжёлая рок-песня. Мы просто решили: "Давайте просто будем играть и радоваться тому, что играем вместе. И просто будем джемовать. И что бы ни случилось, это произойдёт. Мы раскидаем всё по разным папкам и разберёмся с этим позже". И это будет нашей программой на остаток года. Мы планируем попробовать закончить запись к концу года, может быть, даже две [пластинки]. Возможно, мы сделаем специальный альбом и большую полноформатную рок-пластинку, а затем выпустим её в первом квартале 22-го года».

SULLY ERNA Says GODSMACK Has Written 12 Songs For Next Studio Album





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nobody


13 май 2021, 15:30		как пенсионер перебрался во Флориду


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