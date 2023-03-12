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Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»



В рамках недавней беседы с Metal-Roos Shannon'а Larkin'а спросили, собираются ли GODSMACK приехать в Австралию:



«Пока нет. Да и по правде говоря можем ли мы позволить себе приехать? Для нас это хреново, потому что мы здесь. Мы популярны в Америке. Мы американская группа. Здесь нас любит радио. Если бы не они, мы бы не стали популярной группой. И у нас не было такого успеха во всем мире, который мы имеем здесь.



Мы не гоняем кучу плёнок; мы не занимаемся этим дерьмом. Мы — живая группа. Но нам нравится делать то, за что люди платят непомерно высокие цены на билеты, и когда они приходят к нам, мы устраиваем большое шоу. Мы устраиваем пиротехническое шоу, у нас есть видеоэкраны. Возможно, в этот вечер будут лазеры. У нас есть движущиеся барабанные стойки — всё это дерьмо, которое является частью нас, и было нами. А потом мы едем в Англию и играем, или в Австралию и играем, и у нас за спиной тряпка и барабанная установка. И это не проблема — мы по-прежнему ездим и делаем это, но мы никогда не развивались настолько, чтобы быть достаточно значимыми, скажем, в Австралии, чтобы приехать туда и представить то, что мы делаем здесь, показать то, как мы живём, наше крутое шоу, которое мы всегда делали, и которое является такой же частью нас, как и наши инструменты. Мы выступаем, и нам нравится это делать. И поэтому мы гордимся нашими концертами, у нас вообще много поводов для гордости. И поэтому иногда кажется, что люди просто не знают, что мы собой представляем, потому что мы не можем позволить себе привезти всё это дерьмо.



Это просто безумие, мужик, этот бизнес. У нас 20 с лишним человек в гастрольной команде. Номера и перелёты — это просто безумие, сколько стоят гастроли по всему миру, особенно сейчас, после всей этой херни с пандемией. Гастроли по Европе, мужик, были просто... Ты в прямом смысле теряешь деньги. И мы всё равно это делали. Мы бы сделали это в любом случае. Мы никогда — я скажу это прямо сейчас — мы никогда не зарабатывали деньги в Европе. И точка. А мы были там 15 раз или около того. Мы продолжаем возвращаться, потому что у нас есть культовый статус и определённый круг слушателей, мы можем собрать пару тысяч человек в зале, и мы любим играть для них, но никогда не было случая, чтобы мы могли позволить себе показать: "Вот на самом деле какие мы!"»







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