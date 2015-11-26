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*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 117
*Новое видео KID ROCK 53
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 36
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 32
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Godsmack

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29 ноя 2021 : 		 Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»

19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста
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Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»



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SULLY ERNA в рамках беседы с 102.9 The Hog коснулся темы, что «звёзды» не должны влиять на процедуру вакцинации и держать своё мнение при себе:

«Мне платят за то, чтобы я был артистом. Это выбранная мной позиция. Поэтому я сосредоточусь на том, чтобы развлекать, вызывать у людей улыбку, лечить людей с помощью музыки. А всем остальным, кто находится в статусе знаменитости и давит на людей в ту или иную сторону, не имея опыта работы в качестве медицинского эксперта или политика, мой совет: завалите и дайте людям жить своей жизнью, потому что вы не знаете последствий, когда давите на них в ту или иную сторону. Так почему бы вам просто не делать то, что у вас отлично получается, и развлекать, потому что вы именно это умеете. Это позиция, которую я занял, и это позиция, которой я буду придерживаться. Я буду писать свою музыку, устраивать отличные концерты и помогать людям избежать многих ежедневных проблем, с которыми им приходится сталкиваться».

GODSMACK





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