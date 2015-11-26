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Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»



SULLY ERNA в рамках беседы с 102.9 The Hog коснулся темы, что «звёзды» не должны влиять на процедуру вакцинации и держать своё мнение при себе:



«Мне платят за то, чтобы я был артистом. Это выбранная мной позиция. Поэтому я сосредоточусь на том, чтобы развлекать, вызывать у людей улыбку, лечить людей с помощью музыки. А всем остальным, кто находится в статусе знаменитости и давит на людей в ту или иную сторону, не имея опыта работы в качестве медицинского эксперта или политика, мой совет: завалите и дайте людям жить своей жизнью, потому что вы не знаете последствий, когда давите на них в ту или иную сторону. Так почему бы вам просто не делать то, что у вас отлично получается, и развлекать, потому что вы именно это умеете. Это позиция, которую я занял, и это позиция, которой я буду придерживаться. Я буду писать свою музыку, устраивать отличные концерты и помогать людям избежать многих ежедневных проблем, с которыми им приходится сталкиваться».







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