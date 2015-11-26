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GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году



Фронтмен GODSMACK Sully Erna в интервью с подкастом "Appetite For Distortion" рассказал о том, как продвигается сочинение песен:



«Сейчас мы готовы к тому, чтобы сотворить что-то новое для GODSMACK. Возможно, в следующем году мы выпустим даже не один, а два релиза: один акустический миньон, другой — полноформатный рок-альбом. Вероятно, я ещё поработаю над своим сольным материалом. Так что впереди у меня много дел. Но лучше быть всё время занятым, чем маяться от скуки. Скука до добра не доведёт».



В своих недавних интервью Erna уже говорил что-то подобное:



«Остаток года я собираюсь заниматься группой — сочинением, репетициями, записью, сведением, мастерингом. Новый материал GODSMACK должен быть готов войти в топы в 2021 году. Также надеюсь, что у меня получится записать сольный альбом. До праздников я собираюсь интенсивно работать и закончить два альбома».













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