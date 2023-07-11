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Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»



Sully Erna в очередной раз коснулся темы выпуска группой последнего студийного альбома:



«Я хочу, чтобы люди поняли и осознали, что мы не говорим, что это конец группы. Мы просто понимаем, что подошли к определённому моменту в нашей жизни... Я помню, как давным-давно прочитал цитату [басиста AEROSMITH] Tom'a Hamilton'a, который сказал: "Я всегда хотел заниматься музыкой в своей жизни, но это не всё, чем я хочу заниматься в своей жизни". И я начал задумываться о том, что сейчас мы вроде как закрываем одну главу и открываем новую, и эта глава будет для нас лёгкой. Потому что у нас не будет ответственности за то, чтобы постоянно возвращаться и перемалывать годы своей жизни в студиях, создавая музыку... Мы хотим быть в состоянии сделать шоу величайших хитов и подготовить его. Поэтому я полагаю, что эти годы — мы называем их "годами заката" — мы хотим просто наслаждаться всем тем, что мы заслужили за последние три десятилетия, и получать от процесса удовольствие, не испытывая при этом давления, связанного с необходимостью постоянно работать для лейбла. Так что я уверен, что настало замечательное время, и люди должны радоваться за нас, потому что они получат больше нас, ведь награда — это живое шоу. После всей той утомительной работы, которую вы делаете в студии — вам, ребята, на это наплевать. Я к тому, что это, конечно, здорово — время от времени удаётся увидеть закулисье, но на самом деле вы приходите на шоу, чтобы хорошо провести время, выпить, послушать музыку и расслабиться. И теперь именно этим мы будем заниматься всю оставшуюся жизнь — столько, сколько захотим».







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