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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 50
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 14
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 13
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Godsmack

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Новая песня GODSMACK



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You And I, новая песня GODSMACK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Lighting Up The Sky", релиз которого намечен на 24 февраля на BMG:

01. You And I
02. Red White & Blue
03. Surrender
04. What About Me
05. Truth
06. Hell's Not Dead
07. Soul On Fire
08. Let's Go
09. Best of Times
10. Growing Old
11. Lighting Up The Sky




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11 ноя 2022
kircore
И вот это они называют самым лучшим и последним альбомом? Нет, посоны, так дело не пойдёт.
Like!2
11 ноя 2022
G
Gleb Monster
начинали с двух оч свежих альбомов
затем было два оч модных
потом два никаких
и вот теперь будет два супердерьмовых(

просмотров: 398

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