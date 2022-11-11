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Новая песня GODSMACK



You And I, новая песня GODSMACK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Lighting Up The Sky", релиз которого намечен на 24 февраля на BMG:



01. You And I

02. Red White & Blue

03. Surrender

04. What About Me

05. Truth

06. Hell's Not Dead

07. Soul On Fire

08. Let's Go

09. Best of Times

10. Growing Old

11. Lighting Up The Sky http://www.godsmack.com







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