Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 212
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 53
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 34
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 26
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*Умер Джефф Бек 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 212
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 53
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 34
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 26
[= ||| все новости группы



*

Godsmack

*



17 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»

13 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»

18 ноя 2022 : 		 Новое видео GODSMACK

11 ноя 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

3 ноя 2022 : 		 Почему GODSMACK готовят последний альбом?

20 окт 2022 : 		 GODSMACK исполнили новую песню

7 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о новом материале

4 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19

4 окт 2022 : 		 Почему GODSMACK поменяли планы

29 сен 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

28 апр 2022 : 		 Новый альбом GODSMACK может стать последним

2 мар 2022 : 		 GODSMACK работают иначе

25 янв 2022 : 		 GODSMACK анонсировали тур

29 ноя 2021 : 		 Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»

19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»



zoom
Shannon Larkin в недавней беседе сравнил новый сингл своей группы с новой работой METALLICA "Lux Æterna" — оба трека сражались за первые строчки чартов:

«В реальном мире [METALLICA] — полноправные претенденты на место № 1 в хард-роке. Они заслуживают быть № 1. Я послушал песню... Я подумал: "Вау". Это прилипчивая мелодия. Я всё понял. И она звучит как MOTÖRHEAD... James [Hetfield] пел довольно высоко в припеве. Я подумал: "Вот это да"... Я считаю, что она звучит потрясающе. Я услышал её по радио. Я подумал: "Вау".

Песня METALLICA очень красивая... Она тяжёлая. Это METALLICA старой школы. А наша песня больше похожа на радиорок — это очень энергичная радиорок-песня... Я не писал ни ту, ни другую композицию, поэтому я могу расслабиться... Я в группе — GODSMACK — но я могу взглянуть на ситуацию объективно, и я считаю, что "Surrender" — это больше рок, чем металл, а песня METALLICA — это металл.

Если бы это была какая-то новая группа с песней "Lux Æterna". Вот они... SODA CAN — да неважно, как бы она называлась. И это была бы их новая песня — "Lux Æterna". Это дерьмо не станет номером 2. Возможно, она даже не попадет в Топ-40. Кто знает? Пусть это и отличная песня. Отличная песня, отличный хук, как я уже сказал. Но поскольку это METALLICA, они могут так поступить на радио и выпустить песню, которая звучит как MOTÖRHEAD — двойные бас-бочки и всё такое. Это какая-то хрень из 80-х. Они это могут, потому что они правили в 80-х».

Уточнив, что он не критикует METALLICA, Shannon продолжил:

«Если бы они выпустили песню, которая не была бы "Lux Æterna", что-то невероятно тяжёлое — она звучит так, как будто это ранняя METALLICA — они были бы сейчас на первом месте. Если бы они выпустили "Unforgiven" или что-то подобное, они бы обошли нас, наверное, потому что, как я уже сказал, они полноправные цари № 1».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 383

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом