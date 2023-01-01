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Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»



Shannon Larkin в недавней беседе сравнил новый сингл своей группы с новой работой METALLICA "Lux Æterna" — оба трека сражались за первые строчки чартов:



«В реальном мире [METALLICA] — полноправные претенденты на место № 1 в хард-роке. Они заслуживают быть № 1. Я послушал песню... Я подумал: "Вау". Это прилипчивая мелодия. Я всё понял. И она звучит как MOTÖRHEAD... James [Hetfield] пел довольно высоко в припеве. Я подумал: "Вот это да"... Я считаю, что она звучит потрясающе. Я услышал её по радио. Я подумал: "Вау".



Песня METALLICA очень красивая... Она тяжёлая. Это METALLICA старой школы. А наша песня больше похожа на радиорок — это очень энергичная радиорок-песня... Я не писал ни ту, ни другую композицию, поэтому я могу расслабиться... Я в группе — GODSMACK — но я могу взглянуть на ситуацию объективно, и я считаю, что "Surrender" — это больше рок, чем металл, а песня METALLICA — это металл.



Если бы это была какая-то новая группа с песней "Lux Æterna". Вот они... SODA CAN — да неважно, как бы она называлась. И это была бы их новая песня — "Lux Æterna". Это дерьмо не станет номером 2. Возможно, она даже не попадет в Топ-40. Кто знает? Пусть это и отличная песня. Отличная песня, отличный хук, как я уже сказал. Но поскольку это METALLICA, они могут так поступить на радио и выпустить песню, которая звучит как MOTÖRHEAD — двойные бас-бочки и всё такое. Это какая-то хрень из 80-х. Они это могут, потому что они правили в 80-х».



Уточнив, что он не критикует METALLICA, Shannon продолжил:



«Если бы они выпустили песню, которая не была бы "Lux Æterna", что-то невероятно тяжёлое — она звучит так, как будто это ранняя METALLICA — они были бы сейчас на первом месте. Если бы они выпустили "Unforgiven" или что-то подобное, они бы обошли нас, наверное, потому что, как я уже сказал, они полноправные цари № 1».







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