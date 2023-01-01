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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 42
*Новое видео METALLICA 28
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 17
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 17
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Godsmack

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2 мар 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»

2 мар 2023 : 		 Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?

24 фев 2023 : 		 Новое видео GODSMACK

23 фев 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы

13 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого

12 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK

17 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»

13 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»

18 ноя 2022 : 		 Новое видео GODSMACK

11 ноя 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

3 ноя 2022 : 		 Почему GODSMACK готовят последний альбом?

20 окт 2022 : 		 GODSMACK исполнили новую песню

7 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о новом материале

4 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19

4 окт 2022 : 		 Почему GODSMACK поменяли планы

29 сен 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

28 апр 2022 : 		 Новый альбом GODSMACK может стать последним

2 мар 2022 : 		 GODSMACK работают иначе

25 янв 2022 : 		 GODSMACK анонсировали тур

29 ноя 2021 : 		 Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»

19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»
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Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?



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В рамках беседы с вокалистом GODSMACK Sully Erna был задан вопрос, думает ли группа в будущем выпускать отдельные синглы, на что он ответил:

«Я не думаю. Я не ощущаю такого настроя прямо сейчас. Я к тому, что никогда нельзя говорить "никогда", но сейчас мне кажется, что это правильно. История, которую рассказывает этот альбом, и то, как она заканчивается, и то, как эта пластинка заканчивается там, где начиналась первая пластинка, — сейчас это кажется очень правильным, и это кажется совершенно цельным. И я даже не знаю, как я смогу это улучшить».




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