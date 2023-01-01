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Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?



В рамках беседы с вокалистом GODSMACK Sully Erna был задан вопрос, думает ли группа в будущем выпускать отдельные синглы, на что он ответил:



«Я не думаю. Я не ощущаю такого настроя прямо сейчас. Я к тому, что никогда нельзя говорить "никогда", но сейчас мне кажется, что это правильно. История, которую рассказывает этот альбом, и то, как она заканчивается, и то, как эта пластинка заканчивается там, где начиналась первая пластинка, — сейчас это кажется очень правильным, и это кажется совершенно цельным. И я даже не знаю, как я смогу это улучшить».







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