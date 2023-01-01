Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 48
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 22
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 17
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы 17
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 48
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
[= ||| все новости группы



*

Godsmack

*



22 дек 2023 : 		 Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре

17 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»

30 окт 2023 : 		 GODSMACK и EXTREME исполнили AC/DC

28 окт 2023 : 		 GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD

24 авг 2023 : 		 За кулисами GODSMACK

23 июл 2023 : 		 GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы

11 июл 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»

24 июн 2023 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

27 май 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»

25 май 2023 : 		 Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK

8 май 2023 : 		 GODSMACK открыли тур

12 мар 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»

6 мар 2023 : 		 GODSMACK не хотят в Южной Америке

2 мар 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»

2 мар 2023 : 		 Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?

24 фев 2023 : 		 Новое видео GODSMACK

23 фев 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы

13 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого

12 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK

17 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»

13 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»

18 ноя 2022 : 		 Новое видео GODSMACK

11 ноя 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

3 ноя 2022 : 		 Почему GODSMACK готовят последний альбом?

20 окт 2022 : 		 GODSMACK исполнили новую песню

7 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о новом материале
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре



zoom
Sully Erna в недавней беседе рассказал, на что будет похож ближайший тур:

«"Vibez Tour" — это своего рода перерыв в гастролях с большим количеством концертов. Весь прошлый год мы много работали, и это было большое шоу - шоу, которое мы давали на аренах и в амфитеатрах. И когда мы выходим с большим шоу, как люди знают, у нас есть такой большой двойной барабанный бой, есть движущееся освещение и пиротехника, и это просто масштабное стадионное шоу, на котором мы выросли, когда были детьми. Именно такое шоу я всегда хотел устроить для людей. Но с возрастом тело должно восстанавливаться. Однако мы не хотели делать перерыв с момента окончания концертов в конце октября до лета, когда снова откроются амфитеатры и мы снова начнем выступать на больших фестивалях и так далее. Слишком большой промежуток времени. Мы хотим быть верными нашей команде, поэтому хотим, чтобы они работали. И мы также хотим оставаться в тонусе, но пытаться делать такие шоу зимой просто не имеет смысла. Поэтому мы хотели вернуться к тому, что мы делали в 03 или 04 году, как раз в то время, когда мы выступали с METALLICA. Тогда мы провели акустический тур по театрам.

Люди спрашивали нас о том, когда же мы снова это сделаем — прошло почти 20 лет с тех пор, как мы так выступали. И мы решили, что почему бы не сделать пару коротких прогонов, поддержать себя в тонусе, сыграть кое-что из того, что мы не успели сыграть на большом шоу? Потому что большое шоу разгорается, и ты хочешь поразить людей и сделать это крутыми рок-песнями, но есть так много классных песен из нашего каталога, которые нам нравится играть, и которые мы никогда не исполняем, потому что у нас нет времени. Так что этот "Vibez Tour" будет именно таким — мы создадим атмосферу в театре. Свечи с благовониями. Мы собираемся использовать некоторые старые памятные вещи из других туров, например, горгулий, которые были у нас в туре "Awake", и латунное солнце, которое мы использовали в туре "Faceless". Мы постараемся украсить сцену всеми этими элементами и, надеюсь, проведем людей через историю группы, так что это станут по-настоящему крутые зажигательные песни с некоторым сюжетным сопровождением, которое поможет просветить новое поколение, познакомившееся с группой, и просто дать людям возможность узнать, что еще, с другой стороны, мы делаем как коллектив.

И тур не будет полностью акустическим — будут и электрические номера, — но это будет смесь всего этого: фортепианные песни, акустические песни, электрические песни. Мы добавим несколько очень крутых атмосферных кавер-версий. Я не хочу раскрывать их, потому что мы их еще не играли, и даже особо не репетировали, так что мы хотим убедиться, что сможем исполнить те, которые хотим. Но я могу сказать, что они будут вписываться в ту же атмосферу, что мы делаем с "Voodoo", "Serenity" и "Spiral", и даже с некоторыми вещами на новом альбоме, такими как "Growing Old", "Truth", "Under Your Scars" и всё такое. Поэтому мы хотим создать очень классный вечер музыки и рассказов!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 161

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом