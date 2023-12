сегодня



Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре



Sully Erna в недавней беседе рассказал, на что будет похож ближайший тур:



«"Vibez Tour" — это своего рода перерыв в гастролях с большим количеством концертов. Весь прошлый год мы много работали, и это было большое шоу - шоу, которое мы давали на аренах и в амфитеатрах. И когда мы выходим с большим шоу, как люди знают, у нас есть такой большой двойной барабанный бой, есть движущееся освещение и пиротехника, и это просто масштабное стадионное шоу, на котором мы выросли, когда были детьми. Именно такое шоу я всегда хотел устроить для людей. Но с возрастом тело должно восстанавливаться. Однако мы не хотели делать перерыв с момента окончания концертов в конце октября до лета, когда снова откроются амфитеатры и мы снова начнем выступать на больших фестивалях и так далее. Слишком большой промежуток времени. Мы хотим быть верными нашей команде, поэтому хотим, чтобы они работали. И мы также хотим оставаться в тонусе, но пытаться делать такие шоу зимой просто не имеет смысла. Поэтому мы хотели вернуться к тому, что мы делали в 03 или 04 году, как раз в то время, когда мы выступали с METALLICA. Тогда мы провели акустический тур по театрам.



Люди спрашивали нас о том, когда же мы снова это сделаем — прошло почти 20 лет с тех пор, как мы так выступали. И мы решили, что почему бы не сделать пару коротких прогонов, поддержать себя в тонусе, сыграть кое-что из того, что мы не успели сыграть на большом шоу? Потому что большое шоу разгорается, и ты хочешь поразить людей и сделать это крутыми рок-песнями, но есть так много классных песен из нашего каталога, которые нам нравится играть, и которые мы никогда не исполняем, потому что у нас нет времени. Так что этот "Vibez Tour" будет именно таким — мы создадим атмосферу в театре. Свечи с благовониями. Мы собираемся использовать некоторые старые памятные вещи из других туров, например, горгулий, которые были у нас в туре "Awake", и латунное солнце, которое мы использовали в туре "Faceless". Мы постараемся украсить сцену всеми этими элементами и, надеюсь, проведем людей через историю группы, так что это станут по-настоящему крутые зажигательные песни с некоторым сюжетным сопровождением, которое поможет просветить новое поколение, познакомившееся с группой, и просто дать людям возможность узнать, что еще, с другой стороны, мы делаем как коллектив.



И тур не будет полностью акустическим — будут и электрические номера, — но это будет смесь всего этого: фортепианные песни, акустические песни, электрические песни. Мы добавим несколько очень крутых атмосферных кавер-версий. Я не хочу раскрывать их, потому что мы их еще не играли, и даже особо не репетировали, так что мы хотим убедиться, что сможем исполнить те, которые хотим. Но я могу сказать, что они будут вписываться в ту же атмосферу, что мы делаем с "Voodoo", "Serenity" и "Spiral", и даже с некоторыми вещами на новом альбоме, такими как "Growing Old", "Truth", "Under Your Scars" и всё такое. Поэтому мы хотим создать очень классный вечер музыки и рассказов!»







