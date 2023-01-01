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*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 26
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Godsmack

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Новое видео GODSMACK



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Soul On Fire, новое видео группы GODSMACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lighting Up The Sky", выходящего 24 февраля:

01. You And I
02. Red White & Blue
03. Surrender
04. What About Me
05. Truth
06. Hell's Not Dead
07. Soul On Fire
08. Let's Go
09. Best of Times
10. Growing Old
11. Lighting Up The Sky




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