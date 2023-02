сегодня



Новое видео GODSMACK



Soul On Fire, новое видео группы GODSMACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lighting Up The Sky", выходящего 24 февраля:



01. You And I

02. Red White & Blue

03. Surrender

04. What About Me

05. Truth

06. Hell's Not Dead

07. Soul On Fire

08. Let's Go

09. Best of Times

10. Growing Old

11. Lighting Up The Sky







+0 -0



просмотров: 107