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Godsmack

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8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста

4 сен 2018 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC

19 июн 2018 : 		 GODSMACK хотят поехать в специальный тур

5 апр 2018 : 		 Новое видео GODSMACK

28 фев 2018 : 		 Новый альбом GODSMACK выйдет весной

15 фев 2018 : 		 Тизер нового материала GODSMACK
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Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE



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Барабанщик GODSMACK Shannon Larkin в рамках недавнего разговора коснулся темы конфликта между вокалистом Sully Erna и басистом MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx'ом, начавшегося в рамках тура "Crüe Fest 2", во время которого GODSMACK разогревали MÖTLEY CRÜE и в итоге написали песню "Cryin' Like A Bitch" о Nikki, породившую 11-летнюю словесную разборку:

«Тот тур был отличным. Был конфликт эго, который, быть может, стартовал даже ещё до тура между нашим вокалистом и их басистом. Но, чёрт подери, чувак, я тусил с Tommy Lee каждый вечер, я видел, как он стучал в этом туре.

Тот тур был по кайфу для всех. И потом Nikki Sixx заявил, что GODSMACK он не в кайф, но это было не так — нам было весело. Просто были определённые вещи, которые разозлили нашего парня [Sully], и он разозлил их парня [Sixx'а], а они оба очень волевые упрямцы. Но что касается группы, вот что было обидно, когда вышел Sixx... Потому что, чувак, у меня была первая пластинка MÖTLEY CRÜE на Leathür Records [оригинальный звукозаписывающий лейбл CRUE]; у меня до сих пор есть эта виниловая пластинка. Я был огромным фанатом MÖTLEY CRÜE; я имею в виду, что это легенды. Так что для нас было честью выступать с ними. И вся эта херня, что случилась, была просто хернёй.

Это было очень круто. В какой-то момент ко мне обратился [гитарист CRÜE] Mick Mars и сказал: "Эй, чувак, я, наверное, буду записывать блюзовую пластинку после этого тура. И если тебе интересно будет сыграть на барабанах или еще что-нибудь сделать..." И я естественно: "О Боже мой. Да. Да — это ответ". Mick Mars, ты видел этого парня, это как увидеть Санта-Клауса; он как мифическое существо. И, конечно, он больше никогда не позвонил. И к концу тура все: "О, идёт война между MÖTLEY CRÜE и GODSMACK".

А что касается "The Cryin' Like A Bitch"... Я скажу тебе, что придумал "Cryin' Like A Bitch" про [квотербэка NFL] Филипа Риверса, потому что я фанат Raiders. Им нужно было выиграть в плей-офф. В конце Филип Риверс бросил, конечно, его перехватили, или что-то в таком духе. И вот он стоит в ауте со слезинкой, переливающейся на его глазах. Так что я сказал Sully: "Боже мой, чувак. Напиши песню под названием "Cryin' Like A Bitch". И он [ответил]: "Это круто". Ему понравилось. Он ведь пишет тексты в GODSMACK, это его видение, и всё такое. И поэтому он написал песню».

Относительно того, как получился финальный вариант, Larkin заметил:

«Я думаю, что это получилось весело. Это не было похоже на [песню от] рэп-парней, я не думаю что это всё было злонамеренным. Просто скорее всё было ради того, чтобы ещё побесить — ну так они говорят».

GODSMACK





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