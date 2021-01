сегодня



Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE



Барабанщик GODSMACK Shannon Larkin в рамках недавнего разговора коснулся темы конфликта между вокалистом Sully Erna и басистом MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx'ом, начавшегося в рамках тура "Crüe Fest 2", во время которого GODSMACK разогревали MÖTLEY CRÜE и в итоге написали песню "Cryin' Like A Bitch" о Nikki, породившую 11-летнюю словесную разборку:



«Тот тур был отличным. Был конфликт эго, который, быть может, стартовал даже ещё до тура между нашим вокалистом и их басистом. Но, чёрт подери, чувак, я тусил с Tommy Lee каждый вечер, я видел, как он стучал в этом туре.



Тот тур был по кайфу для всех. И потом Nikki Sixx заявил, что GODSMACK он не в кайф, но это было не так — нам было весело. Просто были определённые вещи, которые разозлили нашего парня [Sully], и он разозлил их парня [Sixx'а], а они оба очень волевые упрямцы. Но что касается группы, вот что было обидно, когда вышел Sixx... Потому что, чувак, у меня была первая пластинка MÖTLEY CRÜE на Leathür Records [оригинальный звукозаписывающий лейбл CRUE]; у меня до сих пор есть эта виниловая пластинка. Я был огромным фанатом MÖTLEY CRÜE; я имею в виду, что это легенды. Так что для нас было честью выступать с ними. И вся эта херня, что случилась, была просто хернёй.



Это было очень круто. В какой-то момент ко мне обратился [гитарист CRÜE] Mick Mars и сказал: "Эй, чувак, я, наверное, буду записывать блюзовую пластинку после этого тура. И если тебе интересно будет сыграть на барабанах или еще что-нибудь сделать..." И я естественно: "О Боже мой. Да. Да — это ответ". Mick Mars, ты видел этого парня, это как увидеть Санта-Клауса; он как мифическое существо. И, конечно, он больше никогда не позвонил. И к концу тура все: "О, идёт война между MÖTLEY CRÜE и GODSMACK".



А что касается "The Cryin' Like A Bitch"... Я скажу тебе, что придумал "Cryin' Like A Bitch" про [квотербэка NFL] Филипа Риверса, потому что я фанат Raiders. Им нужно было выиграть в плей-офф. В конце Филип Риверс бросил, конечно, его перехватили, или что-то в таком духе. И вот он стоит в ауте со слезинкой, переливающейся на его глазах. Так что я сказал Sully: "Боже мой, чувак. Напиши песню под названием "Cryin' Like A Bitch". И он [ответил]: "Это круто". Ему понравилось. Он ведь пишет тексты в GODSMACK, это его видение, и всё такое. И поэтому он написал песню».



Относительно того, как получился финальный вариант, Larkin заметил:



«Я думаю, что это получилось весело. Это не было похоже на [песню от] рэп-парней, я не думаю что это всё было злонамеренным. Просто скорее всё было ради того, чтобы ещё побесить — ну так они говорят».













