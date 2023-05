сегодня



GODSMACK открыли тур



GODSMACK выступлением четвертого мая в Денвере открыли тур по США:



01. You And I (live debut)

02. When Legends Rise

03. Cryin' Like A Bitch!!

04. Lighting Up The Sky (live debut)

05. Soul On Fire (live debut)

06. Something Different

07. Bulletproof

08. What About Me (live debut)

09. Awake

10. Under Your Scars

11. Voodoo

12. Batalla De Los Tambores

13. Whatever



Encore:



14. Surrender

15. I Stand Alone







