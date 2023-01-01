Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
*SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновил Губка Боб!» 12
*JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как сл... 12
*ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA 10
*ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon" 10
*Новое видео BARONESS 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
[= ||| все новости группы



*

Godsmack

*



23 июл 2023 : 		 GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы

11 июл 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»

24 июн 2023 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

27 май 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»

25 май 2023 : 		 Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK

8 май 2023 : 		 GODSMACK открыли тур

12 мар 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»

6 мар 2023 : 		 GODSMACK не хотят в Южной Америке

2 мар 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»

2 мар 2023 : 		 Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?

24 фев 2023 : 		 Новое видео GODSMACK

23 фев 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы

13 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого

12 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK

17 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»

13 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»

18 ноя 2022 : 		 Новое видео GODSMACK

11 ноя 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

3 ноя 2022 : 		 Почему GODSMACK готовят последний альбом?

20 окт 2022 : 		 GODSMACK исполнили новую песню

7 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о новом материале

4 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19

4 окт 2022 : 		 Почему GODSMACK поменяли планы

29 сен 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

28 апр 2022 : 		 Новый альбом GODSMACK может стать последним

2 мар 2022 : 		 GODSMACK работают иначе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы



zoom
Вокалист GODSMACK Sully Erna вновь подчеркнул, что выпуск альбома "Lighting Up The Sky" не означает прекращение активности группы:

«Мы любим друг друга. Это даже не "нравится", это глубокая любовь. Мы действительно любим и уважаем друг друга. Мы преодолели столько гор, поднялись на столько холмов, и на этом пути было много сложностей, так что это отнюдь не было прогулкой по парку. Но это повод для радости, потому что мы здесь; мы ладим друг с другом лучше, чем когда-либо. Музыка по-прежнему актуальна, и мы продолжаем давать большие концерты. Это настоящее благословение. И теперь мы в том возрасте, когда у нас есть дочери, мы можем общаться с ними как со взрослыми людьми. И это здорово. Может быть, мы пропустили большой кусок начала, но мамы были с ними рядом, чтобы воспитывать их и помогать в этой жизни. Мы были кормильцами, а сейчас они с удовольствием приходят к нам в гости, ходят на шоу и все такое. Моя дочь сейчас живет со мной. Так что это реально круто, чувак. И мне нравится этот этап карьеры, на котором мы сейчас находимся".

Послушайте, никогда нельзя говорить "никогда". Мы не знаем, выпустим ли мы сингл в том или ином году, не знаем, сделаем ли мы коллаборацию в том или ином варианте. Мы просто знаем, что в данный момент мы чувствуем, что это правильно, и именно поэтому мы предприняли шаги, чтобы объявить об этом, мы на самом деле считаем, что это, вероятно, будет последняя полноценная работа GODSMACK... Но мы также никуда не уходим. Мы продолжаем существовать. Мы будем давать живые концерты, будем гастролировать, отдавать дань карьере и устраивать что-то вроде шоу величайших хитов».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 220

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом