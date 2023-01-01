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GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы



Вокалист GODSMACK Sully Erna вновь подчеркнул, что выпуск альбома "Lighting Up The Sky" не означает прекращение активности группы:



«Мы любим друг друга. Это даже не "нравится", это глубокая любовь. Мы действительно любим и уважаем друг друга. Мы преодолели столько гор, поднялись на столько холмов, и на этом пути было много сложностей, так что это отнюдь не было прогулкой по парку. Но это повод для радости, потому что мы здесь; мы ладим друг с другом лучше, чем когда-либо. Музыка по-прежнему актуальна, и мы продолжаем давать большие концерты. Это настоящее благословение. И теперь мы в том возрасте, когда у нас есть дочери, мы можем общаться с ними как со взрослыми людьми. И это здорово. Может быть, мы пропустили большой кусок начала, но мамы были с ними рядом, чтобы воспитывать их и помогать в этой жизни. Мы были кормильцами, а сейчас они с удовольствием приходят к нам в гости, ходят на шоу и все такое. Моя дочь сейчас живет со мной. Так что это реально круто, чувак. И мне нравится этот этап карьеры, на котором мы сейчас находимся".



Послушайте, никогда нельзя говорить "никогда". Мы не знаем, выпустим ли мы сингл в том или ином году, не знаем, сделаем ли мы коллаборацию в том или ином варианте. Мы просто знаем, что в данный момент мы чувствуем, что это правильно, и именно поэтому мы предприняли шаги, чтобы объявить об этом, мы на самом деле считаем, что это, вероятно, будет последняя полноценная работа GODSMACK... Но мы также никуда не уходим. Мы продолжаем существовать. Мы будем давать живые концерты, будем гастролировать, отдавать дань карьере и устраивать что-то вроде шоу величайших хитов».







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