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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 13
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Godsmack

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20 окт 2022 : 		 GODSMACK исполнили новую песню

7 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о новом материале

4 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19

4 окт 2022 : 		 Почему GODSMACK поменяли планы

29 сен 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

28 апр 2022 : 		 Новый альбом GODSMACK может стать последним

2 мар 2022 : 		 GODSMACK работают иначе

25 янв 2022 : 		 GODSMACK анонсировали тур

29 ноя 2021 : 		 Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»

19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом
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GODSMACK исполнили новую песню



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GODSMACK исполнили новую песню "Surrender" в рамках выступления в O2 Birmingham Academy, Бирмингем, Великобритания. Видео доступно ниже.






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