Почему GODSMACK готовят последний альбом?



Участники GODSMACK в начале октября поговорили с программой "Elena Roberg Presents: Personalities And Passions!" и, в частности, ответили на вопрос, почему "Lighting Up The Sky" может стать последней пластинкой группы:



Sully: «Мы почувствовали это, когда начали работать над этой пластинкой, пытаясь понять, какой она будет, о чём я буду писать тексты, как будет звучать музыка. Когда мы проходим через начальный процесс, у нас всегда бывают моменты — по крайней мере, у меня, — когда я начинаю психовать: "Я не знаю, о чём я буду писать. У меня нет никаких музыкальных идей". Так что путешествие начинается именно с этого момента. Но когда мы начали её дорабатывать, мы поняли, что произошло несколько событий, а именно: к тому моменту, когда мы закончили работу, альбом стал выглядеть завершённым. И действительно, эта пластинка получилась о путешествии одного человека по жизни — взлёты и падения, поиск любви, потеря любви, возвращение любви, осознание того, что важно в его жизни — карьера, группа, всё такое — и так до самого конца, который заключается в том, что если бы мне представилась возможность поговорить с более молодой версией себя, то что бы я сказал себе, какой бы совет дал и сделал бы я что-то по-другому, или мне было бы необходимо так же быстро и безрассудно двигаться к тому, что мы в итоге достигли. Так что путешествие этого человека на самом деле было моим и ребят, и вся история этой пластинки — об этом путешествии. В итоге к моменту, когда мы подошли к завершению работы и осознали, что эта глава в некотором роде закончена: у нас уже есть 27 синглов, попавших в Топ-10 и 11 песен № 1, и к ним прибавится ещё несколько синглов, которые также имеют все шансы попасть в топ, так что у нас может оказаться 30 синглов из Топ-10. Мы достигли этого уровня, мы добились этого. И мы должны были признать данный факт, потому что пришло время сделать то, что нужно для поклонников, и представить музыку, которую они считали нашими лучшими песнями на протяжении многих лет. Ведь именно они выбирали синглы. Мы можем сказать, что нам нравится именно эта песня, но именно они сделали её успешной. Поэтому они хотят слышать эти песни каждый вечер. Но в программе не хватает часов, чтобы сыграть 30 песен. Поэтому, когда вы идёте на концерт своей любимой группы, у которой такая история, что вы хотите увидеть? Хотите ли вы увидеть кучу нового материала, который вы ещё не знаете, или вы хотите услышать хиты, которые вы выучили и полюбили, и которые стали саундтреком к вашей жизни? И по этим причинам мы решили, что, возможно, эта глава в сочинении новой музыки уже закрыта, и начнётся следующая, в которой мы станем гастролировать с шоу лучших хитов и развлекать публику вечер за вечером».



По его словам, все участники GODSMACK находятся на одной волне в том, что "Lighting Up The Sky" станет их последней подборкой новой музыки:



«Все чувствуют завершённость. Я не думаю, что кто-то подходит к концепции завершения этой части и начала новой главы и чувствует, что это неправильно, что нам чего-то не хватает. Я уверен, что все чувствуют себя вполне удовлетворёнными».



Shannon согласился, отметив:



«И в этом вся прелесть. Мы не расстаёмся. "Вот и всё. Мы закончили. Отдайте нам все свои деньги. Это последний раз, когда вы нас видите". Это не про нас. Мы будем усердно гастролировать с этим альбомом, потому что мы по-настоящему верим в него, и в конце мы возьмём небольшой отпуск, позвоним друг другу и скажем: "Когда ты хочешь поехать выступать?"».



Sully: «Это не конец, это новое начало. Так что для тех людей, которые начинают думать, что это нечто негативное, я могу гарантировать вам одно, и я никогда в жизни этого не говорил, это лучшая работа над альбомом, которую мы когда-либо делали. И на этом альбоме много — очень много — реально грандиозных песен. Так что я думаю, что люди будут довольны на протяжении долгого времени. И я не уверен, что они будут скучать по поводу того, делаем ли мы новую музыку или нет. Я полагаю, что это будет просто вопрос того, насколько им понравится новая музыка».







