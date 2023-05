25 май 2023



Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK



Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK в рамках выступления 23 мая в FirstBank Amphitheater, Franklin, Tennessee и исполнил кавер-версии песен AEROSMITH "Dream On" и THE BEATLES "Come Together".







