сегодня



Сингл GODSMACK стал платиновым



Сингл GODSMACK "Bulletproof" по состоянию на 24 сентября был признан RIAA (Recording Industry Association Of America) платиновым. Он был выпущен 28 февраля 2018 года и вошел в альбом "When Legends Rise".













+2 -0



просмотров: 603

