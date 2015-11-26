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Godsmack

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3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста

4 сен 2018 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC

19 июн 2018 : 		 GODSMACK хотят поехать в специальный тур

5 апр 2018 : 		 Новое видео GODSMACK

28 фев 2018 : 		 Новый альбом GODSMACK выйдет весной

15 фев 2018 : 		 Тизер нового материала GODSMACK

12 дек 2017 : 		 GODSMACK почти закончили

28 сен 2017 : 		 Вокалист GODSMACK: «Мы можем потерять фанатов с новым альбомом»

15 авг 2017 : 		 GODSMACK обещают много нового в 2018 году

5 июн 2017 : 		 GODSMACK хотят выпустить сингл зимой
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Сингл GODSMACK стал платиновым



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Сингл GODSMACK "Bulletproof" по состоянию на 24 сентября был признан RIAA (Recording Industry Association Of America) платиновым. Он был выпущен 28 февраля 2018 года и вошел в альбом "When Legends Rise".

GODSMACK's 'Bulletproof' Single Certified Platinum In U.S.





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