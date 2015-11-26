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Godsmack

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28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста

4 сен 2018 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC

19 июн 2018 : 		 GODSMACK хотят поехать в специальный тур
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|||| 28 сен 2021

GODSMACK получили золото



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Последняя на текущий момент студийная работа GODSMACK "When Legends Rise" получила от RIAA золотой статус.

GODSMACK



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