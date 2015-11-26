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Godsmack

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25 янв 2022 : 		 GODSMACK анонсировали тур

29 ноя 2021 : 		 Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»

19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK
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GODSMACK анонсировали тур



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GODSMACK анонсировали европейский тур, стартующий в октябре этого года:

Oct. 05 - Cologne, Germany - Palladium

Oct. 06 - Paris, France - Casino de Paris

Oct. 08 - Glasgow, UK - O2 Academy

Oct. 09 - Manchester, UK - Academy

Oct. 11 - London, UK - Roundhouse

Oct. 12 - Birmingham, UK - O2 Academy

Oct. 14 - Brussels, Belgium - AB

Oct. 15 - Offenbach, Germany - Stadthalle

Oct. 16 - Berlin, Germany - Columbiahalle

Oct. 18 - Munich, Germany - Zenith

Oct. 19 - Zurich, Switzerland - Komplex 457

Oct. 20 - Milan, Italy - Alcatraz

Oct. 22 - Vienna, Austria - Gasometer

Oct. 23 - Budapest, Hungary - Barba Negra Club

Oct. 25 - Sofia, Bulgaria - Arena Armeets

Oct. 26 - Bucharest, Romania - Arenele Romanes Marquee

Oct. 28 - Kyiv, Ukraine - Stereoplaza

Oct. 30 - Moscow, Russia - Adrenaline Stadium

Oct. 31 - St. Petersburg, Russia - A2

GODSMACK Announces October 2022 European Tour



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