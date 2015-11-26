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Godsmack

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19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста

4 сен 2018 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC
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|||| сегодня

GODSMACK начнут запись зимой



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Sully Erna в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:

«Люди всегда спрашивают нас о том, как так получилось, что GODSMACK понадобилось четыре года, чтобы выпустить новую музыку. Для нас это просто миг. Причина в том, что у нас уходит от шести месяцев до года на сочинение и запись альбома, потому что мы чаще всего стремимся к качеству, а не к количеству. Затем мы отправляемся в турне, которое длится ещё от полутора до двух лет. Ну и после такого большого мирового турне, прежде чем записать ещё один альбом, мы берём отпуск на шесть месяцев или что-то в этом роде, а затем ещё от шести месяцев до года на сочинение [нового альбома]. Так что четыре года пролетают очень быстро. Очевидно, что из-за COVID этот срок даже немного увеличился. Итак, вкратце, план таков: у нас есть несколько концертов, которые мы запланировали на апрель и май этого года, потом вновь начал лютовать COVID, и нам пришлось отменить некоторые из них — всего несколько. Мы планируем второго января оказаться в студии и провести там время до конца апреля, потом выпустить сингл в конце лета или в начале осени, а затем уже и полноценную пластинку — так, чтобы в начале 23-го отправиться в тур по США. Возможно, в Европе мы начнём немного раньше, но в Штатах, я думаю, в 23-м, чтобы провести большое мировое турне [в поддержку] нового альбома».

GODSMACK To Enter Studio In January; New Single Due Late Summer/Early Fall





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

graillyc


19 ноя 2021, 15:09		Чот после предыдущей шляпы как-то уже и не особо интересно

Kliops144


19 ноя 2021, 15:40		А мне прошлый наоборот доставил, в отличие от беспонтового 1кхп. Булетпруф, так вообще одна из, если не лучшая песня у них евер.

jesus666


19 ноя 2021, 16:14		После iv у них все плохо и по старперски….Давайте awake или faceless 2😀

graillyc


19 ноя 2021, 16:29		На 1кхп были хотя бы 3 песни, которые реально запомнились (особенно 'Something Different'). А на последнем разве что 'Unforgettable'. Но тут вопрос вкусов, конечно, каждому свое)

По мне так The Oracle был еще ничего, но в целом чем дальше, тем как-то менее впечатляет. Awake и Faceless лучшие, особенно первый из.

jesus666


19 ноя 2021, 19:42		Переход от ню металл к постгранж всегда хуево сказывается на групп от taproot до staind


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