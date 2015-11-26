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GODSMACK начнут запись зимой



Sully Erna в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:



«Люди всегда спрашивают нас о том, как так получилось, что GODSMACK понадобилось четыре года, чтобы выпустить новую музыку. Для нас это просто миг. Причина в том, что у нас уходит от шести месяцев до года на сочинение и запись альбома, потому что мы чаще всего стремимся к качеству, а не к количеству. Затем мы отправляемся в турне, которое длится ещё от полутора до двух лет. Ну и после такого большого мирового турне, прежде чем записать ещё один альбом, мы берём отпуск на шесть месяцев или что-то в этом роде, а затем ещё от шести месяцев до года на сочинение [нового альбома]. Так что четыре года пролетают очень быстро. Очевидно, что из-за COVID этот срок даже немного увеличился. Итак, вкратце, план таков: у нас есть несколько концертов, которые мы запланировали на апрель и май этого года, потом вновь начал лютовать COVID, и нам пришлось отменить некоторые из них — всего несколько. Мы планируем второго января оказаться в студии и провести там время до конца апреля, потом выпустить сингл в конце лета или в начале осени, а затем уже и полноценную пластинку — так, чтобы в начале 23-го отправиться в тур по США. Возможно, в Европе мы начнём немного раньше, но в Штатах, я думаю, в 23-м, чтобы провести большое мировое турне [в поддержку] нового альбома».







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