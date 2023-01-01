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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 34
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Godsmack

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13 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»

18 ноя 2022 : 		 Новое видео GODSMACK

11 ноя 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

3 ноя 2022 : 		 Почему GODSMACK готовят последний альбом?

20 окт 2022 : 		 GODSMACK исполнили новую песню

7 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о новом материале

4 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19

4 окт 2022 : 		 Почему GODSMACK поменяли планы

29 сен 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

28 апр 2022 : 		 Новый альбом GODSMACK может стать последним

2 мар 2022 : 		 GODSMACK работают иначе

25 янв 2022 : 		 GODSMACK анонсировали тур

29 ноя 2021 : 		 Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»

19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»
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Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK



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Недавно GODSMACK объявили, что "Lighting Up The Sky" станет последней студийной работой коллектива. В интервью с David'ом Draiman'ом на вопрос, предвидит ли он тот день, когда DISTURBED точно так же перестанут выпускать новую музыку и сосредоточатся только на гастролях, сказал:

«Я прекрасно понимаю, к чему клонит Sully. Ты вкладываешь много сил в каждую песню. Ты вкладываешь свое сердце, свою душу, ты вкладываешь свой разум, ты выкладываешь свои мысли, и твои сдерживающие факторы исчезают, ты выкладываешь свои мысли. Это тяжело. И через некоторое время кажется, что тебе не нужно заниматься подготовкой, работой и жертвовать собой, чтобы создать эти песни. Но что касается меня лично? Особенно учитывая тот опыт, который мы только что получили, создавая альбом "Divisive"; мы получили столько удовольствия от этого. Магия момента творчества, когда ты просто... Как мой гитарист Danny [Donegan] описывал это много раз, такое происходит буквально каждый раз, когда мы вместе, когда мы придумываем что-то прямо на глазах друг у друга, импровизируя, и это автоматически находит должный отклик. И дело не в том, что вы придумываете это автоматически; вы сами нащупываете это. Момент, когда ты это нашел, когда ты знаешь, что у тебя что-то есть, когда ты знаешь, что у тебя есть припев или рифф, просто не поддается отрицательному толкованию. Это невероятные, волшебные моменты. Лично я пока не хочу от них отказываться. Я знаю, что нас ждет еще как минимум одна пластинка оригинального материала, который будет не хуже, а то и явно лучше того, что мы только что выпустили. Поэтому у меня нет намерения прекращать [создавать новую музыку] в ближайшее время. Но я понимаю, к чему он клонит».




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