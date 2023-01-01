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Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK



Недавно GODSMACK объявили, что "Lighting Up The Sky" станет последней студийной работой коллектива. В интервью с David'ом Draiman'ом на вопрос, предвидит ли он тот день, когда DISTURBED точно так же перестанут выпускать новую музыку и сосредоточатся только на гастролях, сказал:



«Я прекрасно понимаю, к чему клонит Sully. Ты вкладываешь много сил в каждую песню. Ты вкладываешь свое сердце, свою душу, ты вкладываешь свой разум, ты выкладываешь свои мысли, и твои сдерживающие факторы исчезают, ты выкладываешь свои мысли. Это тяжело. И через некоторое время кажется, что тебе не нужно заниматься подготовкой, работой и жертвовать собой, чтобы создать эти песни. Но что касается меня лично? Особенно учитывая тот опыт, который мы только что получили, создавая альбом "Divisive"; мы получили столько удовольствия от этого. Магия момента творчества, когда ты просто... Как мой гитарист Danny [Donegan] описывал это много раз, такое происходит буквально каждый раз, когда мы вместе, когда мы придумываем что-то прямо на глазах друг у друга, импровизируя, и это автоматически находит должный отклик. И дело не в том, что вы придумываете это автоматически; вы сами нащупываете это. Момент, когда ты это нашел, когда ты знаешь, что у тебя что-то есть, когда ты знаешь, что у тебя есть припев или рифф, просто не поддается отрицательному толкованию. Это невероятные, волшебные моменты. Лично я пока не хочу от них отказываться. Я знаю, что нас ждет еще как минимум одна пластинка оригинального материала, который будет не хуже, а то и явно лучше того, что мы только что выпустили. Поэтому у меня нет намерения прекращать [создавать новую музыку] в ближайшее время. Но я понимаю, к чему он клонит».







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