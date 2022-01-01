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GODSMACK работают иначе



Shannon Larkin рассказал о том, как проходит процесс сочинения нового материала:



«GODSMACK... Я просто скажу, что мы все счастливы, здоровы и любим друг друга. И мы пишем музыку, и у нас есть несколько крутых музыкальных проектов. Нам повезло, что у нас есть время... В этот раз мы делаем всё по-другому. Мы берём пару недель и столько же отдыхаем, а потом, пока не позвонит человек, не позвонит гений. Когда у Sully [Erna, фронтмен GODSMACK] появляется искра, тогда мы собираемся вместе. Нет никакого плана. Как бы долго у нас не было возможности собраться вместе, мы в итоге собираемся и творим вместе. Так что это прекрасное время.



Я знаю, что это ужасное время [во время пандемии], но это отшельничество мне нравится — пока что. Это была крутая перемена. Теперь я пишу музыку со своими друзьями, и мы когда-нибудь выпустим альбом. Но сейчас мы как будто размышляем о том, что мы сделали за последние 20 лет вместе. Это невероятно, чувак. Ты пытаешься извлечь лучшее из всего, что нам дано. Вот нам дали эту пандемию. Давайте просто извлечём из неё максимум пользы!»













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