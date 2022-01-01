Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
*Новое видео ANNIHILATOR 12
*Новая песня SCORPIONS 12
*Новое видео BLOODYWOOD 12
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 11
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
[= ||| все новости группы



*

Godsmack

*



2 мар 2022 : 		 GODSMACK работают иначе

25 янв 2022 : 		 GODSMACK анонсировали тур

29 ноя 2021 : 		 Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»

19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GODSMACK работают иначе



zoom
Shannon Larkin рассказал о том, как проходит процесс сочинения нового материала:

«GODSMACK... Я просто скажу, что мы все счастливы, здоровы и любим друг друга. И мы пишем музыку, и у нас есть несколько крутых музыкальных проектов. Нам повезло, что у нас есть время... В этот раз мы делаем всё по-другому. Мы берём пару недель и столько же отдыхаем, а потом, пока не позвонит человек, не позвонит гений. Когда у Sully [Erna, фронтмен GODSMACK] появляется искра, тогда мы собираемся вместе. Нет никакого плана. Как бы долго у нас не было возможности собраться вместе, мы в итоге собираемся и творим вместе. Так что это прекрасное время.

Я знаю, что это ужасное время [во время пандемии], но это отшельничество мне нравится — пока что. Это была крутая перемена. Теперь я пишу музыку со своими друзьями, и мы когда-нибудь выпустим альбом. Но сейчас мы как будто размышляем о том, что мы сделали за последние 20 лет вместе. Это невероятно, чувак. Ты пытаешься извлечь лучшее из всего, что нам дано. Вот нам дали эту пандемию. Давайте просто извлечём из неё максимум пользы!»

GODSMACK Is Making New Music In A





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 125

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом