×
Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Íîâîå âèäåî METALLICA
76
MARTY FRIEDMAN ñûãðàë ñ MEGADETH
62
Âèäåî ñ ïåðâîãî øîó FEAR FACTORY ñ íîâûì âîêàëèñòîì
22
Âîêàëèñòêà ARCH ENEMY ïðèêèíóëàñü ðóñàëêîé. Äåëüôèíà íå íàøë...
21
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FEAR FACTORY
15
Äýòóþùèå áàáóøêè ïðåäïî÷èòàþò õîëîäíûé!
10
Íîâîå âèäåî è êîíöåðòíûé àëüáîì îò CRADLE OF FILTH
9
MARTY FRIEDMAN íàìåêàåò
8
Íîâûé àëüáîì CEMETARY âûéäåò â ýòîì ãîäó
8
Ôðîíòìåí METALLICA ïîëó÷èë ðîëü â íîâîì ôèëüìå
7
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
ñ
ïî
Íîâîå âèäåî METALLICA
76
MARTY FRIEDMAN ñûãðàë ñ MEGADETH
62
Âèäåî ñ ïåðâîãî øîó FEAR FACTORY ñ íîâûì âîêàëèñòîì
22
Âîêàëèñòêà ARCH ENEMY ïðèêèíóëàñü ðóñàëêîé. Äåëüôèíà íå íàøë...
21
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FEAR FACTORY
15
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Godsmack
ÑØÀ
Alternative Rock
Acoustic Rock
Alternative Metal
Nu Metal
http://www.godsmack.com
Myspace:
http://www.myspace.com/godsmack
Facebook:
https://www.facebook.com/Godsmack
6 ìàð 2023
:
GODSMACK íå õîòÿò â Þæíîé Àìåðèêå
2 ìàð 2023
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «Íàø ìàëåíüêèé ïàðîâîçèê ìîæåò äîòàðàõòåòü äî ÇÑÐíÐ»
2 ìàð 2023
:
Áóäóò ëè GODSMACK âûïóñêàòü ñèíãëû â áóäóùåì?
24 ôåâ 2023
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
23 ôåâ 2023
:
Áàðàáàíùèê GODSMACK — î òîì, ïî÷åìó âûõîäèò ïîñëåäíèé àëüáîì ãðóïïû
13 ôåâ 2023
:
Âîêàëèñò GODSMACK — î âàæíûõ óðîêàõ ïðîøëîãî
12 ôåâ 2023
:
Âîêàëèñò DISTURBED ïîíèìàåò âîêàëèñòà GODSMACK
17 ÿíâ 2023
:
Áàðàáàíùèê GODSMACK: «Âûïóñòè "Lux Æterna" äðóãàÿ ãðóïïà, å¸ áû è ñëóøàòü íå ñòàëè»
13 ÿíâ 2023
:
Áàðàáàíùèê GODSMACK: «Ìû íå ðàñïàäàåìñÿ!»
18 íîÿ 2022
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
11 íîÿ 2022
:
Íîâàÿ ïåñíÿ GODSMACK
3 íîÿ 2022
:
Ïî÷åìó GODSMACK ãîòîâÿò ïîñëåäíèé àëüáîì?
20 îêò 2022
:
GODSMACK èñïîëíèëè íîâóþ ïåñíþ
7 îêò 2022
:
Âîêàëèñò GODSMACK — î íîâîì ìàòåðèàëå
4 îêò 2022
:
Âîêàëèñò GODSMACK — î ïåðåíåñ¸ííîì COVID-19
4 îêò 2022
:
Ïî÷åìó GODSMACK ïîìåíÿëè ïëàíû
29 ñåí 2022
:
Íîâàÿ ïåñíÿ GODSMACK
28 àïð 2022
:
Íîâûé àëüáîì GODSMACK ìîæåò ñòàòü ïîñëåäíèì
2 ìàð 2022
:
GODSMACK ðàáîòàþò èíà÷å
25 ÿíâ 2022
:
GODSMACK àíîíñèðîâàëè òóð
29 íîÿ 2021
:
Âîêàëèñò GODSMACK — çâ¸çäíûì ñîâåò÷èêàì: «Çàâàëèòå è âåñåëèòå!»
19 íîÿ 2021
:
GODSMACK íà÷íóò çàïèñü çèìîé
28 ñåí 2021
:
GODSMACK ïîëó÷èëè çîëîòî
13 ìàé 2021
:
Ó GODSMACK åñòü 12 íîâûõ ïåñåí
6 ìàð 2021
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «Òàê ëè ñìåðòåëåí COVID?»
8 ÿíâ 2021
:
Áàðàáàíùèê GODSMACK — î êîíôëèêòå ñ MÖTLEY CRÜE
30 äåê 2020
:
Áàðàáàíùèê GODSMACK: «Ñòàðàþñü äåðæàòü ïðè ñåáå»
18 äåê 2020
:
Íèêàêîãî GODSMACK äî 2022 ãîäà
20 îêò 2020
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «Íå äóìàþ, ÷òî ìû ñûãðàåì ðàíüøå 2022 ãîäà»
3 îêò 2020
:
Ñèíãë GODSMACK ñòàë ïëàòèíîâûì
9 àâã 2020
:
GODSMACK âûïóñòÿò äâà àëüáîìà â 2021 ãîäó
28 ìàé 2020
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «Íå õî÷ó ñ÷èòàòü òåêóùóþ ñèòóàöèþ íîâîé íîðìîé»
21 ìàé 2020
:
GODSMACK âíîâü ïåðâûå
4 ìàé 2020
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «Shannon áûë çíàòíûì àëêîãîëèêîì!»
22 àïð 2020
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «ß åù¸ íå ãîòîâ ïèñàòü íîâûé ìàòåðèàë»
18 àïð 2020
:
GODSMACK îòìåíèëè âñå òóðîâûå ïëàíû íà 2020 ãîä
9 àïð 2020
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
27 ìàð 2020
:
GODSMACK èñïîëüçóþò ïàóçó äëÿ ðàáîòû íàä àëüáîìîì
7 ôåâ 2020
:
Âîêàëèñò GODSMACK ïîäàðèë áàðàáàíùèêó ìàøèíó
22 îêò 2019
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «Íàñ íåñïðàâåäëèâî çàíåñëè â ëàãåðü íþ-ìåòàëëà»
9 îêò 2019
:
GODSMACK â àêóñòèêå
18 ñåí 2019
:
GODSMACK äóìàþò î òîì, êîãäà ïðèñòóïèòü ê ñî÷èíåíèþ íîâîãî ìàòåðèàëà
25 èþë 2019
:
Ôðîíòìåí GODSMACK: «ß áûë â ðàâíîé ñòåïåíè ðàçî÷àðîâàí è ðàä, ïîâñòðå÷àâøèñü ñ êóìèðàìè ñâîåãî äåòñòâà»
21 èþë 2019
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
13 ÿíâ 2019
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
18 îêò 2018
:
GODSMACK îòëîæèëè òóð èç-çà ñìåðòè ñûíà ãèòàðèñòà
4 ñåí 2018
:
GODSMACK èñïîëíèëè êàâåð-âåðñèþ õèòà AC/DC
19 èþí 2018
:
GODSMACK õîòÿò ïîåõàòü â ñïåöèàëüíûé òóð
5 àïð 2018
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
28 ôåâ 2018
:
Íîâûé àëüáîì GODSMACK âûéäåò âåñíîé
15 ôåâ 2018
:
Òèçåð íîâîãî ìàòåðèàëà GODSMACK
12 äåê 2017
:
GODSMACK ïî÷òè çàêîí÷èëè
28 ñåí 2017
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «Ìû ìîæåì ïîòåðÿòü ôàíàòîâ ñ íîâûì àëüáîìîì»
15 àâã 2017
:
GODSMACK îáåùàþò ìíîãî íîâîãî â 2018 ãîäó
5 èþí 2017
:
GODSMACK õîòÿò âûïóñòèòü ñèíãë çèìîé
10 ìàð 2017
:
Êàâåð-âåðñèÿ THE BEATLES îò GODSMACK âîçãëàâèëà ÷àðò
27 ÿíâ 2017
:
GODSMACK ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå íàä àëüáîìîì
18 ñåí 2016
:
Íîâûé àëüáîì GODSMACK âûéäåò íå ðàíüøå 2018
14 ñåí 2016
:
GODSMACK óøëè íà BMG
26 èþë 2016
:
GODSMACK íà÷íóò ðàáîòó íàä àëüáîìîì â 2017
17 íîÿ 2015
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «ß óñòàë îò âàøåãî äåðüìà, óáëþäêè èç ÈÃÈË»
20 îêò 2015
:
Âîêàëèñò GODSMACK ïîëó÷èë ðîëü
15 îêò 2015
:
Íîâàÿ ïåñíÿ GODSMACK
21 ñåí 2015
:
GODSMACK èñïîëíèëè êàâåð-âåðñèþ ALICE COOPER
18 ñåí 2015
:
GODSMACK çàïèøóò íîâûé ìàòåðèàë â 2016 ãîäó
23 èþí 2015
:
GODSMACK ïðèãëàøàþò íà êîíöåðòû â Ðîññèè
8 èþí 2015
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ GODSMACK
19 ìàé 2015
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò GODSMACK
16 ìàé 2015
:
GODSMACK îáúÿñíèëè ðàííåå îêîí÷àíèå ñåòà
19 àïð 2015
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
4 ìàð 2015
:
Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ GODSMACK
3 ìàð 2015
:
Áàñèñò GODSMACK: "Ìû íå òåðÿåì âðåìåíè â ñòóäèè"
23 äåê 2014
:
Âîêàëèñò GODSMACK î òîì, êàê îí íà÷àë ïåòü
20 ñåí 2014
:
Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ GODSMACK
17 ñåí 2014
:
GODSMACK èñïîëíèëè íîâûå ïåñíè
10 ñåí 2014
:
Âîêàëèñò GODSMACK: «Ìû ïîíèìàåì, ÷òî íàì íóæíî íà÷èíàòü åçäèòü ïî ìèðó»
14 àâã 2014
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
11 àâã 2014
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ GODSMACK
10 àâã 2014
:
Âèäåî ñàéä-ïðîåêòà ó÷àñòíèêîâ GODSMACK
6 àâã 2014
:
Øåñòîå àâãóñòà ñòàëî äí¸ì GODSMACK â Áîñòîíå
30 èþë 2014
:
Íîâûé àëüáîì GODSMACK äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
21 èþë 2014
:
Íîâàÿ ïåñíÿ GODSMACK
11 èþë 2014
:
Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà GODSMACK
2 èþë 2014
:
Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà GODSMACK
10 èþí 2014
:
Íîâàÿ ïåñíÿ GODSMACK
3 èþí 2014
:
Ôðàãìåíò íîâîé ïåñíè GODSMACK
20 àïð 2014
:
GODSMACK çàâåðøèëè çàïèñü
14 ìàð 2014
:
GODSMACK íà÷àëè çàïèñü
10 ôåâ 2014
:
Ó GODSMACK ãîòîâî 11 ïåñåí
8 íîÿ 2013
:
GODSMACK íà÷àëè ðàáîòó íàä íîâûì ìàòåðèàëîì
24 ôåâ 2013
:
Âîêàëèñò GODSMACK âîçâðàùàåòñÿ â ïîêåð
5 îêò 2012
:
Ñåñòðà âîêàëèñòà GODSMACK ñäåëàëà ïðåäëîæåíèå áîéôðåíäó íà êîíöåðòå áðàòà
7 àâã 2012
:
GODSMACK õîòåëè çàïèñàòü êàâåð-âåðñèþ íà ïåñíþ PHIL'a COLLINS'a
31 èþë 2012
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
28 èþí 2012
:
GODSMACK îòìåíèëè åâðîïåéñêèé òóð
26 ìàé 2012
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
1 ìàé 2012
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ GODSMACK
23 àïð 2012
:
Îáëîæêà è òðåê-ëèñò íîâîãî ðåëèçà GODSMACK
6 àïð 2012
:
Êàâåð-âåðñèÿ îò GODSMACK
27 ìàð 2012
:
GODSMACK ýòîé âåñíîé âûïóñòÿò êîíöåðòíûé àëüáîì
15 ôåâ 2012
:
GODSMACK çàâåðøàþò ðàáîòó íàä ÅÐ ñ êàâåðàìè
15 äåê 2011
:
GODSMACK ïëàíèðóþò çàïèñü êàâåð-âåðñèé
2 íîÿ 2010
:
Ôðîíòìåí GODSMACK ïðèíåñ ïóáëè÷íûå èçâèíåíèÿ CREED
2 ñåí 2010
:
Ñåìïëû ñ íîâîãî àëüáîìà âîêàëèñòà GODSMACK
30 èþë 2010
:
Âîêàëèñò GODSMACK âûïóñòèò ñîëüíûé àëüáîì
16 àïð 2010
:
Íîâîå âèäåî GODSMACK
9 àïð 2010
:
Íîâàÿ ïåñíÿ GODSMACK
11 ôåâ 2010
:
Íîâûé ñíãë GODSMACK äåáþòèðîâàë íà ðàäèî
9 ôåâ 2010
:
Íàçâàíèå íîâîãî àëüáîìà GODSMACK
29 èþí 2009
:
Íîâàÿ ïåñíÿ GODSMACK
25 ìàé 2009
:
GODSMACK ðàáîòàþò íàä «ïî-íàñòîÿùåìó òÿæ¸ëûì» àëüáîìîì
12 èþë 2007
:
GODSMACK ñíèìàþò DVD
28 ìàð 2006
:
GODSMACK: Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà
13 îêò 2005
:
GODSMACK íà÷àëè çàïèñü íîâîãî àëüáîìà
2 íîÿ 2004
:
Íîâûé àëüáîì GODSMACK áóäåò áîëåå áëþçîâûì
29 ñåí 2004
:
Åâðîïåéñêèé ðåëèç DVD GODSMACK
ñåãîäíÿ
GODSMACK íå õîòÿò â Þæíîé Àìåðèêå
GODSMACK áûëè âûíóæäåíû îòìåíèòü âûñòóïëåíèÿ â Þæíîé Àìåðèêå èç-çà ïëîõèõ ïðîäàæ áèëåòîâ:
«Ìû ñ ãîðå÷üþ âûíóæäåíû ñîîáùèòü, ÷òî GODSMACK íå ñìîãóò ïðèåõàòü â Þæíóþ Àìåðèêó â àïðåëå, êàê îáåùàëè. Ìû î÷åíü îãîð÷åíû ýòèì, òàê êàê ìû òàê äîëãî ïûòàëèñü ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, íî èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðîäàæ áèëåòîâ, ìû ïðîñòî íå ìîæåì íàéòè ñïîñîá ôèíàíñèðîâàòü ýòîò òóð â äàííûé ìîìåíò. Ïîæàëóéñòà, çíàéòå, ÷òî ìû ïûòàëèñü ñäåëàòü âñå îò íàñ çàâèñÿùåå, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ âûøëà èç-ïîä íàøåãî êîíòðîëÿ.
Ìû ëþáèì è öåíèì íàøèõ ïîêëîííèêîâ è áóäåì ñîõðàíÿòü îïòèìèçì, ÷òî îäíàæäû ìû ñûãðàåì â âàøåé ñòðàíå. À äî òåõ ïîð ïðèíîñèì ñâîè ãëóáî÷àéøèå èçâèíåíèÿ».
South America ðŸ˜ž
pic.twitter.com/arZciqCHIH
+0
-0
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 295
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
×àò
[
]
Êîíòàêòû
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò