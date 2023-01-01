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*MARTY FRIEDMAN ñûãðàë ñ MEGADETH 62
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*Âîêàëèñòêà ARCH ENEMY ïðèêèíóëàñü ðóñàëêîé. Äåëüôèíà íå íàøë... 21
*Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FEAR FACTORY 15
*Äýòóþùèå áàáóøêè ïðåäïî÷èòàþò õîëîäíûé! 10
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*MARTY FRIEDMAN íàìåêàåò 8
*Íîâûé àëüáîì CEMETARY âûéäåò â ýòîì ãîäó 8
*Ôðîíòìåí METALLICA ïîëó÷èë ðîëü â íîâîì ôèëüìå 7
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6 ìàð 2023 : 		 GODSMACK íå õîòÿò â Þæíîé Àìåðèêå

2 ìàð 2023 : 		 Âîêàëèñò GODSMACK: «Íàø ìàëåíüêèé ïàðîâîçèê ìîæåò äîòàðàõòåòü äî ÇÑÐíÐ»

2 ìàð 2023 : 		 Áóäóò ëè GODSMACK âûïóñêàòü ñèíãëû â áóäóùåì?

24 ôåâ 2023 : 		 Íîâîå âèäåî GODSMACK

23 ôåâ 2023 : 		 Áàðàáàíùèê GODSMACK — î òîì, ïî÷åìó âûõîäèò ïîñëåäíèé àëüáîì ãðóïïû

13 ôåâ 2023 : 		 Âîêàëèñò GODSMACK — î âàæíûõ óðîêàõ ïðîøëîãî

12 ôåâ 2023 : 		 Âîêàëèñò DISTURBED ïîíèìàåò âîêàëèñòà GODSMACK

17 ÿíâ 2023 : 		 Áàðàáàíùèê GODSMACK: «Âûïóñòè "Lux Æterna" äðóãàÿ ãðóïïà, å¸ áû è ñëóøàòü íå ñòàëè»

13 ÿíâ 2023 : 		 Áàðàáàíùèê GODSMACK: «Ìû íå ðàñïàäàåìñÿ!»

18 íîÿ 2022 : 		 Íîâîå âèäåî GODSMACK

11 íîÿ 2022 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ GODSMACK

3 íîÿ 2022 : 		 Ïî÷åìó GODSMACK ãîòîâÿò ïîñëåäíèé àëüáîì?

20 îêò 2022 : 		 GODSMACK èñïîëíèëè íîâóþ ïåñíþ

7 îêò 2022 : 		 Âîêàëèñò GODSMACK — î íîâîì ìàòåðèàëå

4 îêò 2022 : 		 Âîêàëèñò GODSMACK — î ïåðåíåñ¸ííîì COVID-19

4 îêò 2022 : 		 Ïî÷åìó GODSMACK ïîìåíÿëè ïëàíû

29 ñåí 2022 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ GODSMACK

28 àïð 2022 : 		 Íîâûé àëüáîì GODSMACK ìîæåò ñòàòü ïîñëåäíèì

2 ìàð 2022 : 		 GODSMACK ðàáîòàþò èíà÷å

25 ÿíâ 2022 : 		 GODSMACK àíîíñèðîâàëè òóð

29 íîÿ 2021 : 		 Âîêàëèñò GODSMACK — çâ¸çäíûì ñîâåò÷èêàì: «Çàâàëèòå è âåñåëèòå!»

19 íîÿ 2021 : 		 GODSMACK íà÷íóò çàïèñü çèìîé

28 ñåí 2021 : 		 GODSMACK ïîëó÷èëè çîëîòî

13 ìàé 2021 : 		 Ó GODSMACK åñòü 12 íîâûõ ïåñåí

6 ìàð 2021 : 		 Âîêàëèñò GODSMACK: «Òàê ëè ñìåðòåëåí COVID?»

8 ÿíâ 2021 : 		 Áàðàáàíùèê GODSMACK — î êîíôëèêòå ñ MÖTLEY CRÜE
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«Ìû ñ ãîðå÷üþ âûíóæäåíû ñîîáùèòü, ÷òî GODSMACK íå ñìîãóò ïðèåõàòü â Þæíóþ Àìåðèêó â àïðåëå, êàê îáåùàëè. Ìû î÷åíü îãîð÷åíû ýòèì, òàê êàê ìû òàê äîëãî ïûòàëèñü ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, íî èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðîäàæ áèëåòîâ, ìû ïðîñòî íå ìîæåì íàéòè ñïîñîá ôèíàíñèðîâàòü ýòîò òóð â äàííûé ìîìåíò. Ïîæàëóéñòà, çíàéòå, ÷òî ìû ïûòàëèñü ñäåëàòü âñå îò íàñ çàâèñÿùåå, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ âûøëà èç-ïîä íàøåãî êîíòðîëÿ.

Ìû ëþáèì è öåíèì íàøèõ ïîêëîííèêîâ è áóäåì ñîõðàíÿòü îïòèìèçì, ÷òî îäíàæäû ìû ñûãðàåì â âàøåé ñòðàíå. À äî òåõ ïîð ïðèíîñèì ñâîè ãëóáî÷àéøèå èçâèíåíèÿ».

South America ðŸ˜ž pic.twitter.com/arZciqCHIH






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