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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 54
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
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Godsmack

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Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого



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Sully Erna в недавней беседе поделился теми важными уроками, которые он вынес из успеха на крупном лейбле на раннем этапе карьеры:

«Я считаю, что один из первых шагов к тому, чтобы сделать профессиональную карьеру, а не просто быть музыкантом и джемовать с группами в гаражах... Когда вы встаёте на ступеньку лестницы, ведущей к вершине и высшей лиге, помнится, первое, что я понял, это то, что реальность искажается. Я подразумеваю, что если вы молодая группа и вы играете в клубах и пытаетесь получить контракт, и у тебя есть группа друзей, вы все вместе тусуетесь, и они поддерживают тебя по выходным на концертах, и ты идёшь домой, пьёшь с ними пиво и играешь в бильярд в баре — всё это нормально. А потом ты идёшь на свою работу, а вечером идёшь на репетицию, и это твоя реальность. И тогда мечта о том, чтобы быть в высшем свете, выступать на сцене и зарабатывать этим на жизнь, становится фантазией. Но когда ты становишься успешным, это оборачивается и меняется на противоположное, когда ты так много гастролируешь... Я к тому, что были времена, когда мы ездили в туры, где было семь концертов подряд с одним выходным, девять концертов подряд с одним выходным, одиннадцать концертов подряд с одним выходным. Если так делать два или три года подряд, то становишься просто роботом. А потом внезапно ваши реалии меняются, и теперь это превращается в обычную повседневную работу. И когда вы возвращаетесь домой, все вещи, которые раньше казались вам нормальными, становятся чужими. Ты идёшь в бар, видишь ту же компанию парней и друзей, с которыми ты общался, и вдруг они ведут себя и обращаются с тобой немного по-другому. Это небольшое противостояние — ты смотришь на них, они смотрят на тебя, и они ожидают, что ты теперь будешь тем самым, каким они тебя видели последние годы на MTV, в статьях и клипах. Поведение меняется.

Хотя я думаю, что мы проделали большую работу за эти годы, чтобы оставаться скромными и приземлёнными, и никогда не забывать о своих корнях, это было одно из первых реальных явлений, которые я отметил: реальность перевернулась с ног на голову. А потом, с годами, ты всё схватываешь на лету. И настоящие люди остаются рядом с тобой, а люди, которые находятся рядом по неправильным причинам, остаются в стороне. А потом всё снова нормализуется. И в конце концов ты узнаёшь, кто твой круг общения, кто твоя семья, кто твои друзья. И мы уже давно находимся в таком окружении, когда нас окружает отличная команда поддержки, хорошая семья, дети, друзья и всё такое. И мы делаем свою работу; мы выходим на сцену и наслаждаемся тем, что делаем. Мы были благословлены тем, что смогли сделать карьеру, которую мы любим, и можем зарабатывать деньги. Так что сейчас всё хорошо, и так уже длительное время».




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