сегодня



Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой



В рамках недавней беседы с Shannon'ом Larkin'ом у него спросили, когда он понял, что "наконец-то достиг успеха":



«Моя история займет целую вечность, но я прошел через множество групп, некоторые даже на крупных лейблах, и к тому времени, когда Sully позвонил мне и преподнес этот подарок — GODSMACK, я уже списал рок-н-ролл со счетов как то, в чём я буду успешен. К тому моменту я уже достиг того, что считал успехом. Я просто никогда не достигал успеха именно в бизнесе, продавая пластинки, выступая на больших шоу, будучи в группе, которая продается... И я получил золотую пластинку. На самом деле, я и не должен был получить золотую пластинку, потому что нашей первой пластинкой со мной была "Faceless". Это был наш первый №1. Она вышла и продалась тиражом 250 000 копий за неделю. Я пришел к Sully и сказал: "Боже мой. Я получу свою первую золотую пластинку". А он ответил: "Нет, ты не получишь золотую пластинку. Она станет платиновой. А такие вещи стоят денег. Так что мы просто сразу получим платину". И я говорю: "Ну, нет. Я хочу золотую пластинку". А он ответил: "Ну, нет. Платина лучше. Это больше. Это миллион". И я ему: "Да, но по старинке нужно иметь офис с золотыми пластинками на стене и всё такое". А он в ответ: "Ну, это просто не то, как работает бизнес". И я согласился: "Ну ладно, наверное".



Мы приехали в Европу и стали выступать на разогреве у METALLICA в туре "Madly In Anger With The World", чувак. Это был большой тур, и это METALLICA — наши кумиры и всё такое. И в мой день рождения, 24 апреля, Sully завязал мне глаза. Он сказал: "Просто доверься мне. Я не собираюсь делать ничего безумного". Он завязал мне глаза. Он привел меня в комнату. Он снимает повязку с глаз, идет туда, а там он, Tony [Rombola, гитара], Robbie [Merrill, бас] и все четыре участника METALLICA с той самой золотой пластинкой, которую он специально сделал для меня. Она единственная в своем роде, рамка и всё такое, и вот так я всё-таки получил золотую пластинку. Так что, безусловно, это был пик моего "успеха", типа "О Боже! У меня получилось. Я рок-звезда!"».







+0 -0



( 4 ) просмотров: 206