Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 87
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Новое видео DORO 24
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 23
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо» 18
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
*Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое... 17
*Умер отец барабанщика METALLICA 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 87
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Новое видео DORO 24
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 23
[= ||| все новости группы



*

Godsmack

*



28 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой

22 дек 2023 : 		 Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре

17 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»

30 окт 2023 : 		 GODSMACK и EXTREME исполнили AC/DC

28 окт 2023 : 		 GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD

24 авг 2023 : 		 За кулисами GODSMACK

23 июл 2023 : 		 GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы

11 июл 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»

24 июн 2023 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

27 май 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»

25 май 2023 : 		 Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK

8 май 2023 : 		 GODSMACK открыли тур

12 мар 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»

6 мар 2023 : 		 GODSMACK не хотят в Южной Америке

2 мар 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»

2 мар 2023 : 		 Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?

24 фев 2023 : 		 Новое видео GODSMACK

23 фев 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы

13 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого

12 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK

17 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»

13 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»

18 ноя 2022 : 		 Новое видео GODSMACK

11 ноя 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

3 ноя 2022 : 		 Почему GODSMACK готовят последний альбом?

20 окт 2022 : 		 GODSMACK исполнили новую песню
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой



zoom
В рамках недавней беседы с Shannon'ом Larkin'ом у него спросили, когда он понял, что "наконец-то достиг успеха":

«Моя история займет целую вечность, но я прошел через множество групп, некоторые даже на крупных лейблах, и к тому времени, когда Sully позвонил мне и преподнес этот подарок — GODSMACK, я уже списал рок-н-ролл со счетов как то, в чём я буду успешен. К тому моменту я уже достиг того, что считал успехом. Я просто никогда не достигал успеха именно в бизнесе, продавая пластинки, выступая на больших шоу, будучи в группе, которая продается... И я получил золотую пластинку. На самом деле, я и не должен был получить золотую пластинку, потому что нашей первой пластинкой со мной была "Faceless". Это был наш первый №1. Она вышла и продалась тиражом 250 000 копий за неделю. Я пришел к Sully и сказал: "Боже мой. Я получу свою первую золотую пластинку". А он ответил: "Нет, ты не получишь золотую пластинку. Она станет платиновой. А такие вещи стоят денег. Так что мы просто сразу получим платину". И я говорю: "Ну, нет. Я хочу золотую пластинку". А он ответил: "Ну, нет. Платина лучше. Это больше. Это миллион". И я ему: "Да, но по старинке нужно иметь офис с золотыми пластинками на стене и всё такое". А он в ответ: "Ну, это просто не то, как работает бизнес". И я согласился: "Ну ладно, наверное".

Мы приехали в Европу и стали выступать на разогреве у METALLICA в туре "Madly In Anger With The World", чувак. Это был большой тур, и это METALLICA — наши кумиры и всё такое. И в мой день рождения, 24 апреля, Sully завязал мне глаза. Он сказал: "Просто доверься мне. Я не собираюсь делать ничего безумного". Он завязал мне глаза. Он привел меня в комнату. Он снимает повязку с глаз, идет туда, а там он, Tony [Rombola, гитара], Robbie [Merrill, бас] и все четыре участника METALLICA с той самой золотой пластинкой, которую он специально сделал для меня. Она единственная в своем роде, рамка и всё такое, и вот так я всё-таки получил золотую пластинку. Так что, безусловно, это был пик моего "успеха", типа "О Боже! У меня получилось. Я рок-звезда!"».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
"Просто доверься мне. Я не собираюсь делать ничего безумного". Он завязал мне глаза. Он привел меня в комнату. В комнате не было никого, кроме Роба Хэлфорда. Выйдя из неё, я понял, что меня сделали рок-звездой.»
Like!2
28 дек 2023
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, хэлфорд как Пьер Вудман - делает звездами)
28 дек 2023
Kliops144
Для меня это в первую очередь барабанщик Amen, а уже потом сабжа. Жаль, Кейси скатился в лету.
28 дек 2023
HeliosHyperion
А может, и Ларкин'ым. И какой уебан придумал всюду лепить апострофы...

просмотров: 206

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом