Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли



Blackie Lawless в интервью The Metal Voice прокомментировал недавнее известие о смерти Стива Райли:



«Я написал о нем [на сайте W.A.S.P.] в тот день, когда это случилось, потому что это было большим шоком для всех нас, потому что никто из нас не ожидал такого развития событий. И когда что-то подобное происходит так внезапно, это застает тебя врасплох, по-другому это не описать.



Я потерял отца четыре года назад в этом месяце. А за 18 месяцев я потерял 11 человек, и ни одного из них — из-за COVID. Это было одно за другим, и 11 человек за такой короткий промежуток времени, и я начал думать: "Что же это происходит?". Это волна, которую лично я никогда раньше не наблюдал. И, честно говоря, писать хвалебные речи раз за разом — это выматывает, потому что один из выводов, к которому я пришел, и я не хочу, чтобы это прозвучало бесчувственно: смерть - это отстой. По-другому это не описать. Потому что, как автор текстов, я понял, что у нас нет слов, которые мы можем сказать, которые мы можем собрать вместе, чтобы придать смысл таким потерям. Это как любовь. Говорят, что любовь — это самое прекрасное из всех разочарований, потому что нет слов, чтобы описать, что это такое на самом деле. Со смертью дело обстоит точно так же. Нет таких слов, которые мы могли бы собрать или сгруппировать вместе, которые действительно изменили бы ее сущность. Но что вы скажете человеку, чтобы утешить его? Как писатель, я стремлюсь к этому. И, как я уже сказал, я написал несколько таких текстов.



У меня есть друг, он занимает довольно высокий пост в Пентагоне. Он входит в состав Объединенного комитета начальников штабов. Он много лет был командиром подводной лодки. И ему пришлось написать несколько писем родителям погибших солдат. И я спросил его: " Как это происходит?". Он ответил: "Я написал больше, чем могу вспомнить, и мне трудно дается каждое из написанных мною писем". Не существует простого способа сделать это. И в случае со Стивом это застало нас всех врасплох. Мы не ожидали такого развития событий... И я написал об этом в панегирике, потому что одна из вещей, которую я там отметил, это то, что те песни, на которых он играл — "Wild Child", "Blind In Texas", "I Don't Need No Doctor" — эти песни закрепили наше наследие. И он — большая часть этого наследия».







