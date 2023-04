сегодня



Видео полного выступления W.A.S.P.



Видео полного выступления W.A.S.P., состоявшегося в Барселоне первого апреля, доступно ниже.



Сет-лист:



"On Your Knees" / "The Flame" / "The Torture Never Stops" /"Inside the Electric Circus"

"L.O.V.E. Machine

"Wild Child

"The Idol

"The Great Misconceptions of Me

"Chainsaw Charlie (Murders in the New Morgue)

"Blind in Texas



Бис:

"Animal (Fuck Like a Beast)"

"The Real Me" (The Who)

"I Wanna Be Somebody"







