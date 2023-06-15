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W.A.S.P.

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CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»



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CHRIS HOLMES в недавнем интервью коснулся темы развала оригинального состава W.A.S.P.:

«Он должен был сохранить состав: Randy [Piper, гитара], он и я, потому что песни и идеи были отличными. Когда он изменил состав, группа и была разрушена. Её погубил второй альбом. Это нарциссизм одного единственного человека. "Это буду только я, я, я". Ну отлично. Пусть это будешь ты. Но так оно и есть.

Первый альбом — четыре человека, которые работали на износ, чтобы сделать музыку такой, какой она получилась, и придать ей энергию. Потом они избавились от Tony [Richards'а, барабаны]. Это была большая ошибка. Они могли бы решить его проблему с наркотиками. Но они даже не попытались. Они просто выгнали его».

Далее Holmes сказал, что вина за распад первоначального состава W.A.S.P. лежит полностью на плечах лидера группы:

«Самовлюблённость одного человека. Он на всех пластинках. Вот в чём дело. У него своя фишка; у него есть только его W.A.S.P. Вот в чём проблема.

Мы гастролировали с METALLICA с первым альбомом. Знаете, почему METALLICA такие крутые? Потому что они держатся, несмотря на трудности. В этой группе нет никого, кто бы считал себя лучше других; там нет самолюбования. Благодаря этому участники остаются вместе. Они и по сию пору вместе».

На вопрос, считает ли он, что Blackie Lawless «уничтожил W.A.S.P.», Chris ответил:

«О да. Это он. Это всё, чего он хочет. Он не хочет видеть рядом никого другого».




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15 июн 2023
R
Reflection
"Старые песни о главном" от старины Холмса)
Как бы я ни любил старый WASP(а я очень люблю первые шесть альбомов) и старый состав Лоулесс - Холмс - Пайпер, но Блэки - это действительно и есть WASP, а WASP - это Блэки.
Like!1
15 июн 2023
M
Mike Barlow
То, что Блэки действительно творец, а Холмс просто гитарист, это правда. Все его сольные потуги слушать просто не можно, но характерная звенящая гитара всё-таки там есть.
Но даже при наличии ярко выраженного лидера, который при этом ещё и основной композитор, группы со стабильным составом обладают большим запасом прочности и харизмой, что-ли.
15 июн 2023
Nord61
Mike Barlow, согласен, что Блэки - это васповский Лемми, там всё держится на нём. Другое дело, что Крис был хорош, как гитарист, да и на сцене они с Пайпером жгли так, что привлекали внимания не меньше, чем Лоулесс. Их выступления в 85-м - это просто атомный взрыв. Даже сидя в кресле перед монитором начинаешь "рубиться".
Это был убойный состав, в этом Холмс прав. Парни из состава 92-го года (при несомненном музыкальном мастерстве), совсем не выглядят на сцене такими зверями из клетки. А W.A.S.P. органично смотрятся именно в этом виде.
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