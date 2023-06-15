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CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»



CHRIS HOLMES в недавнем интервью коснулся темы развала оригинального состава W.A.S.P.:



«Он должен был сохранить состав: Randy [Piper, гитара], он и я, потому что песни и идеи были отличными. Когда он изменил состав, группа и была разрушена. Её погубил второй альбом. Это нарциссизм одного единственного человека. "Это буду только я, я, я". Ну отлично. Пусть это будешь ты. Но так оно и есть.



Первый альбом — четыре человека, которые работали на износ, чтобы сделать музыку такой, какой она получилась, и придать ей энергию. Потом они избавились от Tony [Richards'а, барабаны]. Это была большая ошибка. Они могли бы решить его проблему с наркотиками. Но они даже не попытались. Они просто выгнали его».



Далее Holmes сказал, что вина за распад первоначального состава W.A.S.P. лежит полностью на плечах лидера группы:



«Самовлюблённость одного человека. Он на всех пластинках. Вот в чём дело. У него своя фишка; у него есть только его W.A.S.P. Вот в чём проблема.



Мы гастролировали с METALLICA с первым альбомом. Знаете, почему METALLICA такие крутые? Потому что они держатся, несмотря на трудности. В этой группе нет никого, кто бы считал себя лучше других; там нет самолюбования. Благодаря этому участники остаются вместе. Они и по сию пору вместе».



На вопрос, считает ли он, что Blackie Lawless «уничтожил W.A.S.P.», Chris ответил:



«О да. Это он. Это всё, чего он хочет. Он не хочет видеть рядом никого другого».







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