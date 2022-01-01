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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 20
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
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W.A.S.P.

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14 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он

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25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

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10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.
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Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он



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В рамках недавней беседы с поклонниками Blackie Lawless ответил на вопрос, почему он вернулся к игре на гитаре в группе после того, как исполнял обязанности басиста на первых двух альбомах W.A.S.P.:

«Между Chris'ом [Holmes'ом, гитара], Randy [Piper'ом, гитара] и Tony [Richards'ом, барабаны] возникла химия. Tony был потрясающим барабанщиком и исполнителем. Он был одним из тех ребят, которых можно оценить только на пять баллов. Он отлично выглядел, отлично смотрелся на фотографиях, отлично выступал, умел петь на полную катушку, выступал на полную катушку. Когда мы потеряли его, мы были смертельно ранены, и мы знали это. Но я знал, что двое других, никогда не будут играть на басу. Так что я решил: "Что ж, у меня с ребятами есть общий язык, чтобы это сработало. Я сделаю это". Я командный игрок; меня не волнует, как будет сделана работа, просто сделай её. Поэтому, когда у меня появилась возможность вернуться, я ею воспользовался».

На вопрос одного из поклонников, каковы дела у Tony, Blackie Lawless ответил:

«Я время от времени слышу его имя. Люди спрашивают: "Ты ни о чём не жалеешь?". Мы ничего не могли с этим поделать, но потеря в лице Tony, как я уже сказал, нанесла нам смертельную рану. Я приведу вам пример. Если вы посмотрите на первый альбом, то на обложке мы все четверо. На втором и третьем альбоме — только я, и это было осознанное решение, потому что когда ушёл Tony, мы уже не были прежней группой, и мы это знали. В первые дни мы продвигали себя как группу, и мы чувствовали, что после ухода Tony у нас больше нет этой силы, поэтому мы использовали моё фото на первых двух обложках после этого, но если вы вспомните, то с тех пор ни один участник группы не появлялся на обложках. И я не обвиняю в этом Tony — это прискорбно, но я никогда не ощущал, что у нас есть сила группы как единое целое, как было в начале. Поэтому, как я уже сказал, если посмотреть на все наши альбомы, которые мы сделали с тех пор, то на обложке уже никого нет. И в этом вся причина. Потому что я помню, какими мы были. И я освежил свою память за лето, слушая этот материал. Потому что я послушал ауттейки, послушал отдельные треки, которые я не слышал, и я слушал, как поют Randy и Tony. Они пели от души. Эти сосунки были хороши. И я слушал его, и мне даже стало не по себе, потому что, слушая его, я вспомнил, насколько хороши мы были... Эти парни были крутыми!»




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