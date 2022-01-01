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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
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W.A.S.P.

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Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»



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Во время появления в недавнем эпизоде подкаста "Rock Talk With Jacqui Neal" фронтмен W.A.S.P. Blackie Lawlwss порассуждал о 40-летней карьере своей группы:

«Я один из тех людей, которые плохо ощущают время. Я слышу, как многие люди говорят: "Прошло 10 лет с тех пор, как случилось то-то и то-то", и они действительно чувствуют эффект этих 10 лет. Для меня по какой-то причине — я не думаю, что это отрицание, потому что я был таким всю свою жизнь — для меня 10 лет не похожи на то, что я слышу от других людей, говорящих о целой декаде. Так что будь то десятилетие, два, три десятилетия, тур, что угодно, для меня это воспоминания, конечно...

Во-первых, я не чувствую, что становлюсь старше, так что я как бы нахожусь в подростковом искривлённом времени, если хотите, и я смотрю на всё сквозь призму замедленного развития, в котором мир дал мне возможность пребывать. Я говорю: "Ого. Прошло столько времени", а сам думаю про себя: "Ну да, это правда". Но я не считаю это катастрофой или каким-то гигантским знаком препинания в конце чего-то.

Не могу представить, что я закончу деятельность. Какой в этом смысл? Я из тех людей, которые, если бы они могли поместить себя в копировальный аппарат и сделать две или три копии себя, были бы счастливы, потому что я мог бы сделать много всяких вещей, которые задумал. У меня много интересов и увлечений, но меня просто не хватает на всё. Но я стараюсь изо всех сил, учитывая ситуацию».




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