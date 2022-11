сегодня



W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США



W.A.S.P. отыграли первые концерты в рамках юбилейного тура по США.



Сет-лист:



01. On Your Knees / The Flame / The Torture Never Stops / Inside The Electric Circus

02. Crazy

03. L.O.V.E. Machine

04. Wild Child

05. Heaven's Hung In Black

06. Arena Of Pleasure

07. The Idol

08. The Great Misconceptions Of Me



Бис:



09. Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue)

10. Blind In Texas



Бис 2:



11. Animal (Fuck Like A Beast) / The Real Me (THE WHO cover)

12. I Wanna Be Somebody































