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Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA



Во время сессии вопросов и ответов "VIP Experience" перед одним из концертов W.A.S.P. в рамках текущего тура группы по США фронтмен Blackie Lawless поведал о выступлении совместно с METALLICA 30 января 1985 года в Sherwood Country Club в Индианаполисе, штат Индиана:



«Мы приехали туда поздно, так как очень долго добирались. В тот день ни у кого не было саундчеков. Мы судорожно пытались всё успеть. Так что мы менялись с METALLICA каждый вечер в этом туре — один вечер они закрывали выступление, другой вечер закрывали мы. И так получилось, что это был один из вечеров, когда мы должны были играть последними. Все гримёрки находились внизу, и это было похоже на лабиринт: я имею в виду, никто не знал, где они находятся. Обычно ты приходишь туда рано днём, и все начинают понимать, что происходит, вывешиваются таблички со стрелками в ту или иную сторону, что где находится. Я брился и услышал, как заиграло вступление METALLICA. Я смотрю в зеркало и бреюсь — бритва у моего горла. Дверь за мной распахивается. Там стоит Клифф [Бёртон, басист METALLICA] со своим басом. Играло их вступление. А Клифф стоит там. Он говорит: "Блэки, Блэки, как мне попасть на сцену? Как мне попасть на сцену?" А я этого не знал. Я ещё не был там. И я посмотрел в зеркало. Он был позади меня. Я сказал: "Клифф, честно, я не знаю". А он: "Да пошёл ты, Блэки". Он думал, что я его подкалываю. Проходит две минуты. Я всё ещё в гримёрке внизу, бреюсь. Они уже начали играть первую песню, и тут я слышу, как наконец-то вступает бас».







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