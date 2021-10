29 окт 2021



Тизер тура от W.A.S.P.



W.A.S.P. опубликовали тизер к юбилейному туру "40 Years Live":



Mar. 18 - Milan, Live Club



Mar. 19 - Padova, Padova Hall



Mar. 23 - Bilbao, Santana 27



Mar. 24 - Murcia, Sala Gamma 3



Mar. 25 - Barcelona, Razzmatazz 1



Mar. 26 - Madrid, La Riviera



Mar. 30 - Dublin, Vicar St.



Mar. 31 - Belfast, Ulster Hall



Apr. 01 - Wolverhampton, KK's Steel Mill



Apr. 02 - Manchester, Academy



Apr. 03 - Nottingham, Rock City



Apr. 05 - Glasgow, O2 Academy



Apr. 06 - Newcastlee, O2 City Hall



Apr. 07 - Bristol, O2 Academy



Apr. 08 - London, Rou-House



Apr. 09 - Eindhoven, Effenaar



Apr. 10 - Copenhagen, Amager Bio



Apr. 12 - Malmö, Moriskan



Apr. 13 - Huskvarna, Folkets Park



Apr. 14 - Sundsvall, Sporthallen



Apr. 15 - Umeå, Idun



Apr. 16 - Oulu, Teatria



Apr. 17 - Tampere, Pakkahuone



Apr. 18 - Helsinki, Kulttuuritalo



Apr. 20 - Gävle, Gasklockan



Apr. 21 - Eskilstuna, Lokomotivet



Apr. 22 - Örebro, Conventum



Apr. 23 - Karlstad, Nöjesfabriken



Apr. 25 - Oslo, Rockefeller



Apr. 28 - Stockholm, Stora Fållan



Apr. 29 - Norrköping, Arbis



Apr. 30 - Gothenburg, Trädgårn



May 01 - Bremen, Aladin



May 02 - Mannheim, Capitol



May 04 - Saarbrücken, Garage



May 05 - Oberhausen, Turbinenhalle



May 07 - Geiselwind, Music Halle



May 08 - Munich, Backstage Werk



May 17 - Bucharest, Arenele Romane



May 18 - Sofia, Universidada Sports Hall













