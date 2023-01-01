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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*Новый рекорд METALLICA 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
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W.A.S.P.

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1 июн 2023 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»

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10 апр 2023 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

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19 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»

14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»

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Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»



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Blackie Lawless дал интервью для The Metal Voice, в рамках которого немного рассказал о новом материале W.A.S.P.:

«Есть несколько тем, которые я сейчас рассматриваю. Мы уже довольно далеко зашли в этом направлении, но когда во время тура случилась эта неприятность (проблемы со спиной) и я сошёл с дистанции, то всё это отошло на второй план. Но сейчас мы довольно далеко зашли в процессе сочинения и очень рады этому. Похоже, мы сможем вернуться к нему только после нового года. Никто больше не зарабатывает на записи альбомов, так что если кто-то и выпускает новые альбомы, то делает исключительно ради своего наследия. И если уж ты собираешься это сделать, то должен быть уверен в качестве этого материала, потому что он всегда будет сравниваться с тем, что ты делал в самом начале.

Все группы зарабатывают репутацию в первые пять лет совместной работы, в течение первых пяти-шести пластинок, которые становятся их наследием. Это не значит, что не может выйти хороших альбомов в дальнейшем, но всё будет постоянно сравниваться с ранним материалом. Поэтому, чтобы получить честную рецензию или, так сказать, справедливую оценку, новая пластинка должна быть, возможно, даже лучше оригинального материала, потому что слушатели могут романтизировать старые песни в своих умах».




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