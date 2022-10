сегодня



Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку



Во время появления в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" лидер W.A.S.P. Blackie Lawless ответил на вопрос о том, есть ли у группы планы по выпуску новой музыки, приуроченной к празднованию 40-летней годовщины:



«Мы начали работать над пластинкой больше года назад. И я надеюсь, что смогу закончить работу над ней где-то в январе/феврале, до того, как мы начнём европейский тур в честь 40-летия. Альбом выйдет только после окончания тура, но я надеюсь закончить его к тому времени, когда мы начнём гастроли. Таков план.

Вы когда-нибудь видели собаку, гоняющуюся за своим хвостом? Именно это сейчас происходит. Мы заняты, и так будет, наверное, весь следующий год. Но опять же, мы потеряли — все мы потеряли — большой кусок своей жизни из-за этой пандемии. Поэтому мы полны решимости, и мы сделаем всё, что в наших силах. Мы собираемся проехать по всему миру, потому что в марте мы отправляемся в Европу, после этого в Австралию, а затем в Южную Америку. И у нас есть кое-какие планы на следующее лето, но я не хочу сейчас в них вдаваться».



На вопрос ведущего Эдди Транка, будет ли следующий альбом W.A.S.P. концептуальным, Blackie ответил:



«Глубоко в душе я хочу, чтобы это была рок-н-ролльная пластинка — старая добрая рок-н-ролльная пластинка. Я так это чувствую. И это может быть какая-то негативная реакция на то, что происходит в мире, возможно. Я не знаю, я не хочу об этом много думать. Сейчас я просто следую своей интуиции. Я хочу чего-то, что мне приятно. Вот к чему у меня лежит душа.



Много лет назад я понял, что создаю альбомы, основываясь на том, кем я являюсь в данный момент. И в этот момент у меня именно такие мысли. Я хочу делать то, что мне действительно приятно».









