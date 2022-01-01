Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ACCEPT выступили без вокалиста 18
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 10
*CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к... 8
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 8
*ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию 7
*ACCEPT выступили с новым вокалистом 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ACCEPT выступили без вокалиста 18
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
[= ||| все новости группы



*

W.A.S.P.

*



24 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку

18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку



zoom
Во время появления в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" лидер W.A.S.P. Blackie Lawless ответил на вопрос о том, есть ли у группы планы по выпуску новой музыки, приуроченной к празднованию 40-летней годовщины:

«Мы начали работать над пластинкой больше года назад. И я надеюсь, что смогу закончить работу над ней где-то в январе/феврале, до того, как мы начнём европейский тур в честь 40-летия. Альбом выйдет только после окончания тура, но я надеюсь закончить его к тому времени, когда мы начнём гастроли. Таков план.
Вы когда-нибудь видели собаку, гоняющуюся за своим хвостом? Именно это сейчас происходит. Мы заняты, и так будет, наверное, весь следующий год. Но опять же, мы потеряли — все мы потеряли — большой кусок своей жизни из-за этой пандемии. Поэтому мы полны решимости, и мы сделаем всё, что в наших силах. Мы собираемся проехать по всему миру, потому что в марте мы отправляемся в Европу, после этого в Австралию, а затем в Южную Америку. И у нас есть кое-какие планы на следующее лето, но я не хочу сейчас в них вдаваться».

На вопрос ведущего Эдди Транка, будет ли следующий альбом W.A.S.P. концептуальным, Blackie ответил:

«Глубоко в душе я хочу, чтобы это была рок-н-ролльная пластинка — старая добрая рок-н-ролльная пластинка. Я так это чувствую. И это может быть какая-то негативная реакция на то, что происходит в мире, возможно. Я не знаю, я не хочу об этом много думать. Сейчас я просто следую своей интуиции. Я хочу чего-то, что мне приятно. Вот к чему у меня лежит душа.

Много лет назад я понял, что создаю альбомы, основываясь на том, кем я являюсь в данный момент. И в этот момент у меня именно такие мысли. Я хочу делать то, что мне действительно приятно».

Blackie Lawless live with Eddie Trunk today! 4PM ET / 1PM PT Trunk Nation SiriusXM channel 103 Faction Talk or streaming on the app.#waspnation#wasp#blackielawless#hardrock#heavymetal#80smetal#bravewords#metaledge#blabbermouth#monstersofrock#classicrock#loudwirepic.twitter.com/gIowYwH4g6






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 635

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом