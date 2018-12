сегодня



Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS



Гитарист W.A.S.P. Douglas Blair, предлагает всем скачать рождественский трек "The First Noel 1988 To 2018", в записи которого принимал участие бывший гитарист KISS Bruce Kulick.











