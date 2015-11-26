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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 91
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
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W.A.S.P.

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25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.

21 ноя 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 ноя 2017 : 		 Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой

30 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

26 сен 2017 : 		 W.A.S.P. открыли тур

23 авг 2017 : 		 W.A.S.P. нашли ударника

30 май 2017 : 		 W.A.S.P. отменили летние выступления

17 май 2017 : 		 Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.

23 янв 2017 : 		 W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'

7 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от W.A.S.P.

26 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

7 окт 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.

5 окт 2015 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

27 сен 2015 : 		 W.A.S.P. исполнили новый трек

16 сен 2015 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

1 сен 2015 : 		 Видео с текстом от W.A.S.P.

14 авг 2015 : 		 Новая песня W.A.S.P.

20 июл 2015 : 		 W.A.S.P. нашли барабанщика

13 июл 2015 : 		 W.A.S.P. расстались с барабанщиком

10 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
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Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS



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Гитарист W.A.S.P. Douglas Blair, предлагает всем скачать рождественский трек "The First Noel 1988 To 2018", в записи которого принимал участие бывший гитарист KISS Bruce Kulick.

W.A.S.P. Guitarist DOUGLAS BLAIR Offers Free Download Of 80's Power Ballad Makeover Of




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