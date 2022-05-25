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Лидер W.A.S.P. — об автобиографии



Blackie Lawless недавно пообщался на тему готовящейся автобиографии:



«Это заняло гораздо больше времени, чем я думал, но это было одно из самых интересных занятий в моей жизни. Это огромная работа, потому что в течение жизни есть так много вещей, о которых забываешь, особенно когда занимаешься тем, чем мы зарабатываем на жизнь. Любой, кто занимается нашим делом, не похож на обычного человека, который ходит на работу, занимается своими делами и погружается в рутину. И в этом нет ничего плохого, это просто другое.



Я часто говорил, что я уже... Из-за графика и того, чем сопровождается деятельность любой группы, — сегодня ты здесь, завтра в другом месте — словно ты уже прожил четыре или пять чужих жизней. Это из-за интенсивности, которая приходится на тот же объём пространства, что есть у каждого. Двадцать четыре часа для того, кто этим занимается, это не то же самое, что двадцать четыре часа для того, кто находится в рутине. И это может довести до безумия.



Первое, что я сделал, это опросил всех, кого мог вспомнить: "Что вы помните об этом?" И я получил ответы на эти вопросы. Но затем, когда я собрал большую часть воспоминаний, я вернулся к себе в прошлое. И чем глубже я в это погружался, тем чаще находил вещи, о которых совершенно забыл. Потому что, как я уже сказал, за день происходит так много событий, что ты помнишь только самое яркое. Но, возможно, две или три ситуации, которые были непосредственно за этим, были такими же важными, но вы об этом не помните. Вы помните, что были на рейсе в тот момент, когда парни разозлились на стюардессу и запихнули её в подвесной багажник, но вы не помните две или три вещи, которые произошли вслед за этим. Между прочим, это реальная история».



На вопрос о том, что он узнал о себе, копаясь в своей жизни во время написания книги, Blackie сказал:



«В предисловии к книге я пишу, что это был процесс открытий — как хороших, так и плохих. Я бы сказал, что после того, как всё было сказано и сделано, хорошего было гораздо, гораздо больше, чем плохого, потому что для меня это было как написание сценария к фильму. И, опять же, как я уже сказал, есть много вещей, о которых ты забываешь. Но в то же время это помогает вам соединить точки в вашей собственной жизни, возможно, вещи, о которых вы не думали, были связаны, и вы вспоминаете, смотрите на это и думаете: "Это так же просто, как и мой нос. Почему я не мог увидеть это раньше?" И таких случаев было много — личные переживания, которыми вы не могли бы поделиться с кем-то еще, потому что для них это не имеет никакого значения. Но, с другой стороны, могут быть и другие моменты. Поэтому я надеюсь, что когда люди будут читать эту книгу, они увидят в ней многое от себя».



Что касается того, могут ли поклонники ожидать одновременного выхода книги о Blackie и нового альбома W.A.S.P., Lawless ответил следующее:



«Так и планировалось изначально, но работа над книгой заняла гораздо больше времени, чем я думал. Мы говорили о том, что будем записывать альбомы и пытаться сделать это правильно. Так вот, с этим то же самое — я собираюсь сделать это один раз, и я хочу, чтобы всё было как надо».







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