Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня AVANTASIA 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 10
*Видео с текстом от SEPTICFLESH 7
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 7
*Новое видео XANDRIA 7
*DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом 6
*Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня AVANTASIA 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 10
[= ||| все новости группы



*

W.A.S.P.

*



25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.

21 ноя 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 ноя 2017 : 		 Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой

30 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

26 сен 2017 : 		 W.A.S.P. открыли тур

23 авг 2017 : 		 W.A.S.P. нашли ударника

30 май 2017 : 		 W.A.S.P. отменили летние выступления

17 май 2017 : 		 Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер W.A.S.P. — об автобиографии



zoom
Blackie Lawless недавно пообщался на тему готовящейся автобиографии:

«Это заняло гораздо больше времени, чем я думал, но это было одно из самых интересных занятий в моей жизни. Это огромная работа, потому что в течение жизни есть так много вещей, о которых забываешь, особенно когда занимаешься тем, чем мы зарабатываем на жизнь. Любой, кто занимается нашим делом, не похож на обычного человека, который ходит на работу, занимается своими делами и погружается в рутину. И в этом нет ничего плохого, это просто другое.

Я часто говорил, что я уже... Из-за графика и того, чем сопровождается деятельность любой группы, — сегодня ты здесь, завтра в другом месте — словно ты уже прожил четыре или пять чужих жизней. Это из-за интенсивности, которая приходится на тот же объём пространства, что есть у каждого. Двадцать четыре часа для того, кто этим занимается, это не то же самое, что двадцать четыре часа для того, кто находится в рутине. И это может довести до безумия.

Первое, что я сделал, это опросил всех, кого мог вспомнить: "Что вы помните об этом?" И я получил ответы на эти вопросы. Но затем, когда я собрал большую часть воспоминаний, я вернулся к себе в прошлое. И чем глубже я в это погружался, тем чаще находил вещи, о которых совершенно забыл. Потому что, как я уже сказал, за день происходит так много событий, что ты помнишь только самое яркое. Но, возможно, две или три ситуации, которые были непосредственно за этим, были такими же важными, но вы об этом не помните. Вы помните, что были на рейсе в тот момент, когда парни разозлились на стюардессу и запихнули её в подвесной багажник, но вы не помните две или три вещи, которые произошли вслед за этим. Между прочим, это реальная история».

На вопрос о том, что он узнал о себе, копаясь в своей жизни во время написания книги, Blackie сказал:

«В предисловии к книге я пишу, что это был процесс открытий — как хороших, так и плохих. Я бы сказал, что после того, как всё было сказано и сделано, хорошего было гораздо, гораздо больше, чем плохого, потому что для меня это было как написание сценария к фильму. И, опять же, как я уже сказал, есть много вещей, о которых ты забываешь. Но в то же время это помогает вам соединить точки в вашей собственной жизни, возможно, вещи, о которых вы не думали, были связаны, и вы вспоминаете, смотрите на это и думаете: "Это так же просто, как и мой нос. Почему я не мог увидеть это раньше?" И таких случаев было много — личные переживания, которыми вы не могли бы поделиться с кем-то еще, потому что для них это не имеет никакого значения. Но, с другой стороны, могут быть и другие моменты. Поэтому я надеюсь, что когда люди будут читать эту книгу, они увидят в ней многое от себя».

Что касается того, могут ли поклонники ожидать одновременного выхода книги о Blackie и нового альбома W.A.S.P., Lawless ответил следующее:

«Так и планировалось изначально, но работа над книгой заняла гораздо больше времени, чем я думал. Мы говорили о том, что будем записывать альбомы и пытаться сделать это правильно. Так вот, с этим то же самое — я собираюсь сделать это один раз, и я хочу, чтобы всё было как надо».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 май 2022
o
olly71
Блэки вот тебе один из сюжетов из твоей жизни о котором ты скорее всего забыл но который показывает одну из граней твоего характера . Поставь его в свою книгу. Помнишь как в году примерно 2006 ВАСП давали турне по России ? После концерта в Краснодаре вы выехали на машине в Ростов . Проехав по трассе около часа ты вдруг решил что тебе хочется щоколадного тортика и ты захотел его прямо здесь и сейчас ( полночь на междугородней трассе !! ) никакие уговоры потерпеть до Ростова не работали. Но тут через какое то время на трассе очутился придорожный мотель и кафе. Там на удивление оказался тортик и так же бургеры которые сэр Ловлесс то изьявил желание купить на всю группу. Купили всё желаемое и поехали дальше . Кто то спал уже кто ел а мистер Блэки скурпулёзно изучал чеки и где то через 40 минут он выяснил что их обсчитали на 34 рубля. Стоп машина ! Едем разбираться обратно . Никакие уговоры что опаздываем что бензина сожрём больше не работали . ( Это из рассказа человека который устраивал тогда тур ВАСП по югу России )

просмотров: 409

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом