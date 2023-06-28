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Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года



В новом интервью радиошоу "The Five Count" лидер W.A.S.P. Blackie Lawless рассказал о ходе записи следующего студийного альбома группы:



«Как только закончился тур по США [в декабре прошлого года], мы сразу же вернулись в студию и работали очень усердно, пытаясь подготовить альбом к августу этого года, но у нас ничего не вышло. Я считаю, что у нас получается нечто грандиозное, и я не хочу выпускать всё раньше времени.



Вчера я разговаривал с парнем, который занимается сведением наших записей, и он спросил меня, что я думаю. И я ответил, что в самом лучшем случае мы всё доделаем к весне следующего года. Так что если он начнёт работу весной, это значит, что самое раннее, что альбом будет готов летом».







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