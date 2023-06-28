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W.A.S.P.

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28 июн 2023 : 		 Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года

15 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»

1 июн 2023 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»

21 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

16 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 апр 2023 : 		 У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем

10 апр 2023 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

30 янв 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США

20 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID

19 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»

14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»

14 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA

8 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу

4 дек 2022 : 		 Drum-cam от W.A.S.P.

3 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»

24 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. о PMRC

14 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он

11 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам

10 ноя 2022 : 		 Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?

4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

2 ноя 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

1 ноя 2022 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США

24 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку

18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года



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В новом интервью радиошоу "The Five Count" лидер W.A.S.P. Blackie Lawless рассказал о ходе записи следующего студийного альбома группы:

«Как только закончился тур по США [в декабре прошлого года], мы сразу же вернулись в студию и работали очень усердно, пытаясь подготовить альбом к августу этого года, но у нас ничего не вышло. Я считаю, что у нас получается нечто грандиозное, и я не хочу выпускать всё раньше времени.

Вчера я разговаривал с парнем, который занимается сведением наших записей, и он спросил меня, что я думаю. И я ответил, что в самом лучшем случае мы всё доделаем к весне следующего года. Так что если он начнёт работу весной, это значит, что самое раннее, что альбом будет готов летом».




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28 июн 2023
P
Petrovich Sexyy
В какой бы ни был сценической форме Блэки, новый альбом жду. Прошлый для меня если не в тройке, то в четвёрке лучших у него точно.
Like!1
28 июн 2023
M
Mike Barlow
Вот кстати да, Блэки в отличие от большинства ровесников, творчески вполне в форме.
28 июн 2023
o
olly71
Главное нам всем дожить до 2024 .времена уж больно смутные и загадывать так далеко я бы не стал.
28 июн 2023
Lord Iscariah
Блэки красава! Альбомчик жду.

просмотров: 707

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