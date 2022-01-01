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*Новое видео BEHEMOTH 49
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 46
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 31
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
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W.A.S.P.

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19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.

21 ноя 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 ноя 2017 : 		 Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой

30 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.
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Лидер W.A.S.P. спит в постели короля



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Blackie Lawless почтил память Элвиса Пресли, который ушёл из жизни 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет:

«16 августа исполнилось 45 лет со дня смерти Элвиса Пресли, бесспорного "короля рок-н-ролла". Я не могу сказать о нём ничего такого, что не было бы уже написано о его жизни или его гениальности. Те, кто меня знают, в курсе, что я большой фанат BEATLES. Основные вокальные гармонии из двух частей, которые они исполняли, стали основой того, что W.A.S.P. делали на протяжении 40 лет. У них тоже был гениальный талант нескольких поколений, который будет звучать до тех пор, пока есть люди, способные слышать. Но я пишу это, чтобы отметить уход из жизни того, кого я и многие другие считают величайшим артистом и влиятельным человеком нашего времени и, возможно, всей мировой истории. Мы смотрим на его изображения, фильмы и документальные фильмы о нём, записи, которые стали саундтреками ко всей нашей жизни (независимо от того, осознаём мы это или нет), и большинство из нас понимает, что мы видели то, что, скорее всего, никогда больше не увидим.

Я уже упоминал THE BEATLES. Они и Элвис Пресли — единственные артисты, продавшие более миллиарда пластинок каждый. Есть лишь редкая группа артистов, которые преодолели отметку 100 миллионов продаж, но ни один из них не превысил 200 миллионов. Это выдающиеся достижения в карьере и цифры, которые мало кому удастся достичь. При нынешнем положении дел с продажами альбомов сомнительно, что в будущем артисты когда-либо снова преодолеют отметку 100 миллионов. Продажи альбомов Элвиса Пресли сейчас составляют около 1,8 миллиарда. Никто из нас больше никогда не увидит ничего подобного Элвису. Как бы кто ни относился к нему, мы, без сомнения, имели честь видеть эту поистине сверхъестественную силу природы.

Около 15 лет назад у меня была возможность купить дом, которым он владел в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Сейчас я корю себя за то, что не купил его, когда у меня была такая возможность. Но мне выпала честь купить мебель, которая находилась в его главной спальне. Я купил кровать, комод, тумбочки, стулья и лампы. Она стоит в одной из комнат моего дома, и иногда я захожу туда и просто смотрю на неё, пытаясь представить, что могло твориться в его голове в тот момент его жизни. У меня никогда не было возможности встретиться с ним, но я изучал его всю свою жизнь. Моя мама рассказывала мне, что когда мне было 2 года, она брала меня в продуктовый магазин, я сползал с тележки, и вокруг меня стояла толпа людей, когда я исполнял "Hound Dog" с характерными движениями. Позже она сказала, что уже тогда она поняла, чем я буду зарабатывать на жизнь.

Новый фильм "Элвис" потрясающий, и Остин Батлер, без сомнения, должен получить "Оскара" за лучшую мужскую роль. Фильм рассказывает печальную, но точную историю человека, у которого был слишком большой дар. Ни одно человеческое существо не заслуживает такого проклятия, чтобы нести подобное монументальное бремя. Некоторые говорят, что именно наркотики оборвали его жизнь в столь юном возрасте. Но я считаю, что это были лишь симптомы. Именно дары забрали его.

"Без мечты человек погибает". Библия также рассказывает поучительную историю о другом царе — царе Соломоне. Его описание до жути похоже на Элвиса. Он также был наделён многими дарами, и они тоже в конце концов лишили его жизни. В другом историческом отчёте говорится: "И плакал Александр, видя, что нет у него более миров для завоевания", говоря об Александре Македонском. Это были люди, которые страдали от того, к чему стремится большинство из нас. Но как люди мы можем противостоять чему угодно, кроме искушения.

Есть множество великих артистов рок-н-ролла, без которых рок не стал таким, каким мы его знаем сегодня. Но никто не превзошёл Короля. Без него он просто не существовал бы... Да здравствует Король!»




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