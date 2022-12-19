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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 14
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W.A.S.P.

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19 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»

14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»

14 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA

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11 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам

10 ноя 2022 : 		 Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?

4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

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18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

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19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
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Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»



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Во время сессии вопросов и ответов "VIP Experience" перед концертом W.A.S.P. 26 ноября в The Plaza Live (Орландо, Флорида) фронтмен Blackie Lawless поделился своими воспоминаниями о покойном лидере MOTÖRHEAD Иэне «Лемми» Килмистере:

«Он был очень сложной личностью. Он был человеком, как и все мы, но у него были моменты настоящей неуверенности в себе. Я не буду вдаваться в подробности, потому что это было бы несправедливо по отношению к нему. Но я знал его довольно хорошо. И у нас было несколько весёлых моментов вместе. Но, как и любой другой человек... В 1990-е годы между нами произошла публичная ссора, которая оказалась пустяком.

Он был очень сложным человеком. Я думаю, что все артисты в какой-то степени такие — некоторые больше, чем другие, и я бы отнёс его к категории "некоторые больше, чем другие". Его образ, который вы видите, и он в реальной жизни — это разные вещи. Не то чтобы он жил во лжи, потому что это не так. То, что было видно со стороны, и то, каким он был, не сильно отличалось, но было кое-что и помимо этого.

Я расскажу вам забавную историю о нём. Последнее шоу, на котором мы играли вместе, состоялось примерно за два года до его смерти. Мы находились в Румынии и выступали там на фестивале. Было просто неимоверно жарко. Кто-то сказал, что там всё измеряют в градусах Цельсия, но мы пытались выяснить, сколько это было в градусах Фаренгейта. Было около 105 градусов [около 40,5 ºC]. И я знал — потому что мы вместе летели на самолете за день до этого — что он не в лучшей форме. Поэтому я беспокоился о нём. Так что когда я сошёл со сцены, они выходили сразу после нас... Я зашёл в его гримерку и сказал: "Слушай, тебе нужно пить достаточно жидкости сегодня. Там невероятно жарко. Ты должен убедиться, что в тебе есть жидкость". Я смотрю на него, а он сидит за столом. В руках у него наполовину съеденный стаканчик с арахисовым маслом Reese's, что, возможно, не покажется вам большой проблемой, но в Румынии не продают стаканчики с арахисовым маслом Reese's. Так что где он его взял, я не знаю. У него стакан наполовину заполнен виски и колой, в нём лёд. Он протягивает мне свой стакан и говорит: "У меня не будет обезвоживания. В этом стакане много кубиков льда". И я вскинул руки вверх. Я говорю: "Зачем я попусту трачу силы? Я говорю, что тебе нужно..." Потом я развернулся и ушёл».




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19 дек 2022
SuckMyDuck
Охуенно. А сказать-то что хотел?
19 дек 2022
V
VAMPCUT
SuckMyDuck, что простой человек под 70 с диабетом не смог бы бухать Джэк в 40 градусную жару, а сложный еще как мог... Титан же!!
19 дек 2022
for example
Чёт дед распизделся в последнее время. Альбом что ли новый выходит или книга?

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