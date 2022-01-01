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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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W.A.S.P.

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24 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. о PMRC

14 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он

11 ноя 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам

10 ноя 2022 : 		 Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?

4 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

2 ноя 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

1 ноя 2022 : 		 W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США

24 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку

18 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»

9 окт 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура

18 сен 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»

2 сен 2022 : 		 Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью

25 авг 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»

19 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. спит в постели короля

10 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах

5 авг 2022 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
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Лидер W.A.S.P. о PMRC



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В рамках недавней встрече с поклонниками, у лидера W.A.S.P. спросили о том, как на него повлиял случай с PMRC:

«Это изменило мою жизнь, если вы об этом. Это сделало меня еще большим затворником. Да, несколько тысяч угроз смерти, боязнь взрыва и нескольких выстрелов в тебя обычно немного меняют твой взгляд на жизнь. Но, кроме того, мы очень рано столкнулись с экстремальной славой, а слава — это что-то вроде такого: если этот стол — шведский стол, то в конце шведского стола стоит злой джинн и [говорит]: "Вы можете брать все, что хотите, но если вы берете что-то одно, то вы берете все. Вы не можете выбирать. Так что все хорошее, что вам нравится в этом шведском столе, это прекрасно, но вы должны взять и плохое". В итоге это меняет всю жизнь, и я не думаю, что вы когда-нибудь сможете вернуться назад — по крайней мере, я не смог».

В середине 80-х годов PMRC опубликовал список под названием "The Filthy Fifteen", который состоял из пятнадцати самых популярных песен, которые они хотели запретить из-за неприемлемых текстов, содержащих насилие, секс, наркотики, алкоголь или оккультизм. Они потребовали, чтобы на обложках альбомов печатались предупреждения, и никто не остался в стороне — хэви-металлические группы были в одном ряду с поп-звездами. AC/DC, Мадонна, MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST, Принс, W.A.S.P., MERCYFUL FATE, Vanity, DEF LEPPARD, Синди Лаупер и TWISTED SISTER попали в список " The Filthy Fifteen". В ноябре 1985 года RIAA (Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки) согласилась наклеивать этикетки "Parental Advisory: Explicit Lyrics" на отдельных релизах по собственному усмотрению.




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