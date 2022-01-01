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Лидер W.A.S.P. о PMRC



В рамках недавней встрече с поклонниками, у лидера W.A.S.P. спросили о том, как на него повлиял случай с PMRC:



«Это изменило мою жизнь, если вы об этом. Это сделало меня еще большим затворником. Да, несколько тысяч угроз смерти, боязнь взрыва и нескольких выстрелов в тебя обычно немного меняют твой взгляд на жизнь. Но, кроме того, мы очень рано столкнулись с экстремальной славой, а слава — это что-то вроде такого: если этот стол — шведский стол, то в конце шведского стола стоит злой джинн и [говорит]: "Вы можете брать все, что хотите, но если вы берете что-то одно, то вы берете все. Вы не можете выбирать. Так что все хорошее, что вам нравится в этом шведском столе, это прекрасно, но вы должны взять и плохое". В итоге это меняет всю жизнь, и я не думаю, что вы когда-нибудь сможете вернуться назад — по крайней мере, я не смог».



В середине 80-х годов PMRC опубликовал список под названием "The Filthy Fifteen", который состоял из пятнадцати самых популярных песен, которые они хотели запретить из-за неприемлемых текстов, содержащих насилие, секс, наркотики, алкоголь или оккультизм. Они потребовали, чтобы на обложках альбомов печатались предупреждения, и никто не остался в стороне — хэви-металлические группы были в одном ряду с поп-звездами. AC/DC, Мадонна, MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST, Принс, W.A.S.P., MERCYFUL FATE, Vanity, DEF LEPPARD, Синди Лаупер и TWISTED SISTER попали в список " The Filthy Fifteen". В ноябре 1985 года RIAA (Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки) согласилась наклеивать этикетки "Parental Advisory: Explicit Lyrics" на отдельных релизах по собственному усмотрению.







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