Видео полного выступления W.A.S.P., которое состоялось в рамках фестиваля Skogsröjet, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. On Your Knees / Inside The Electric Circus

02. The Real Me (THE WHO cover)

03. L.O.V.E. Machine

04. Crazy

05. The Idol

06. Hellion / I Don't Need No Doctor

07. Arena Of Pleasure



Encore:



08. Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue)

09. The Great Misconceptions Of Me



Encore 2:



10. Wild Child

11. I Wanna Be Somebody







