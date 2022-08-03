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Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать



Blackie Lawless в недавнем интервью заявил, что не собирается завершать карьеру:



«Я не думаю о возрасте как о цифрах. Я считаю, что главное — это то, как ты себя чувствуешь, а я до сих пор чувствую себя так, будто мне 20 лет. Я чувствую себя очень хорошо. Я могу делать почти всё, что я когда-либо делал, так что я отлично чувствую себя на своём месте.



Мысли об уходе на покой меня просто не интересуют. Я вижу, что некоторые люди используют это как маркетинговый инструмент, и я всегда считал это дешёвым трюком. Я имею в виду, что если они искренни в этом, то они, вероятно, — я не должен говорить "вероятно" — обязаны сообщить фанатам, что вы самом деле собираются уйти.



То есть моей естественной реакцией является то, что я такой человек, который хотел бы просто заниматься всем этим до тех пор, пока я не смогу больше этого делать. И тогда я бы просто завязал. Знаете, однажды ты не сможешь больше ходить в офис. Я не хочу ни от кого золотых часов за годы своей службы. Это не моё. Но я думаю, что вы обязаны сообщить людям, если вы действительно собираетесь завершать деятельность. Но это просто не моё. Я бы так не поступил. Что обычно делают, когда завершают карьеру?



Знаете, нам повезло — и я говорю "нам", то есть всем, кто зарабатывает этим на жизнь, — мы делали это, потому что всё равно делали бы это бесплатно, так зачем же останавливаться? Если вы физически не можете больше этим заниматься, я понимаю. Но если вы были благословлены тем, что зарабатывали на жизнь своим хобби, тем, что было вашей страстью, так почему вы хотите всё бросить? Я вот не хочу».







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