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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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W.A.S.P.

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3 авг 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

25 май 2022 : 		 Лидер W.A.S.P. — об автобиографии

19 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»

3 дек 2021 : 		 Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре

10 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»

29 окт 2021 : 		 Тизер тура от W.A.S.P.

26 окт 2021 : 		 W.A.S.P. едут в юбилейный тур

14 июн 2021 : 		 SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.

30 ноя 2020 : 		 Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.

25 авг 2020 : 		 Акустика от гитариста W.A.S.P.

16 июн 2020 : 		 W.A.S.P. отменили европейский тур

14 май 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде

9 дек 2019 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

9 ноя 2019 : 		 W.A.S.P. вспомнят первые альбомы

25 дек 2018 : 		 Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS

26 июн 2018 : 		 BRIAN TICHY в W.A.S.P.

13 мар 2018 : 		 Лирик-видео W.A.S.P.

27 янв 2018 : 		 Новое видео W.A.S.P.

21 ноя 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 ноя 2017 : 		 Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой

30 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

23 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

26 сен 2017 : 		 W.A.S.P. открыли тур

23 авг 2017 : 		 W.A.S.P. нашли ударника
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Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать



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Blackie Lawless в недавнем интервью заявил, что не собирается завершать карьеру:

«Я не думаю о возрасте как о цифрах. Я считаю, что главное — это то, как ты себя чувствуешь, а я до сих пор чувствую себя так, будто мне 20 лет. Я чувствую себя очень хорошо. Я могу делать почти всё, что я когда-либо делал, так что я отлично чувствую себя на своём месте.

Мысли об уходе на покой меня просто не интересуют. Я вижу, что некоторые люди используют это как маркетинговый инструмент, и я всегда считал это дешёвым трюком. Я имею в виду, что если они искренни в этом, то они, вероятно, — я не должен говорить "вероятно" — обязаны сообщить фанатам, что вы самом деле собираются уйти.

То есть моей естественной реакцией является то, что я такой человек, который хотел бы просто заниматься всем этим до тех пор, пока я не смогу больше этого делать. И тогда я бы просто завязал. Знаете, однажды ты не сможешь больше ходить в офис. Я не хочу ни от кого золотых часов за годы своей службы. Это не моё. Но я думаю, что вы обязаны сообщить людям, если вы действительно собираетесь завершать деятельность. Но это просто не моё. Я бы так не поступил. Что обычно делают, когда завершают карьеру?

Знаете, нам повезло — и я говорю "нам", то есть всем, кто зарабатывает этим на жизнь, — мы делали это, потому что всё равно делали бы это бесплатно, так зачем же останавливаться? Если вы физически не можете больше этим заниматься, я понимаю. Но если вы были благословлены тем, что зарабатывали на жизнь своим хобби, тем, что было вашей страстью, так почему вы хотите всё бросить? Я вот не хочу».




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3 авг 2022
R
Reflection
А стоило бы
3 авг 2022
o
olly71
Ну всё по чесноку . кстати народ кто в курсе а Блэки курит или нет ? А то чего то нигде не могу найти этой инфы . А то хоть и говорит что чувствует себя на 20 лет а уже в середине второй песни задыхается старик .
3 авг 2022
Nord61
olly71, думаю, это не из-за курева, а по причине лишнего веса. Разожрался Блэки.

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